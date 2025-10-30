Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler

Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı. Ligin zirvesinde büyük heyecana sahne olacak Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş- Fenerbahçe maçlarının hakemleri de belli oldu.

İŞTE 11. HAFTA HAKEMLERİ

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray-Trabzonspor maçına Cihan Aydın, Beşiktaş-Fenerbahçe maçına ise Ali Yılmaz'ın atandığı belirtildi.

Cihan Aydın

Ali Yılmaz

NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, 152 hakemi bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin kuruluna sevk etmişti. Listede Süper Lig ve 1. Lig maçlarını yöneten 7 üst klasman hakemi yer almıştı. Bu isimlerin yanı sıra, 15 üst klasman yardımcı hakemi, 36 klasman hakemi, 94 de klasman yardımcı hakemi PFDK'ya sevk edilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerin bahis oynadığına dair yaptığı açıklamaların ardından soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacıosmanoğlu'nun söylemlerini ihbar kabul edip çalışmalara başlandığını duyurmuştu.

Başsavcılık bahis skandalına ilişkin son 5 yıllık MASAK raporları, HTS kayıtları, ulasılabilen yurtiçi ve yurtdısı bahis siteleri abonelik kayıtları ve bu sitelerden bahis oynanma durumlarının tespitine dair kayıtlar, tanık beyanları temin edilmeye başlandığını açıklamıştı.