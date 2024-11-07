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Galatasaray, Tottenham'ı Konuk Etti: Okan Buruk'un Kadro Değişiklikleri ve Taraftar Desteği

Galatasaray, Tottenham'ı Konuk Etti: Okan Buruk'un Kadro Değişiklikleri ve Taraftar Desteği
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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Tottenham maçı öncesinde teknik direktör Okan Buruk'un kadro değişiklikleri dikkat çekti. Muslera, cezasının ardından kaleye dönerken, Dries Mertens de 100. maçını oynadı. Taraftarlar, maça Filistin'e destek tezahüratları ile damga vurdu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere temsilcisi Tottenham'ı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Beşiktaş derbisinin ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta yapılan müsabakaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Victor Osimhen ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.

Ev sahibi takımın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Ali Yeşilyurt, Efe Akman, Metehan Baltacı yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, son olarak Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile yapılan maçın ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.

Buruk, derbinin başlangıç kadrosunda görevlendirdiği Rolan Sallai'den UEFA kadrosunda yer almadığı için Tottenham müsabakasında faydalanamadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncunun yerine Dries Mertens'i sahaya sürdü.

Galatasaray'da yine sistem değişti

Son Beşiktaş derbisine takımını 4-4-2 sistemiyle çıkaran Okan Buruk, Tottenham maçında 3-4-1-2'yi tercih etti.

Genelde takımını 4-2-3-1 sistemiyle oynatan Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasındaki Elfsborg maçına 3-4-1-2 formasyonunu tercih etti. Tecrübeli teknik adam, sonrasındaki Beşiktaş derbisinde ise 4-4-2 dizilişini kullandı.

Okan Buruk, Tottenham müsabakasında yine sistem değişikliğine giderek takımını 3-4-1-2'yle sahaya sürdü.

Muslera Avrupa'da kaleyi devraldı

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera, Avrupa'da 3 maçın ardından kaleye geçti.

Tecrübeli file bekçisi, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza almıştı.

Avrupa Ligi'nin ilk 3 haftasındaki PAOK, RFS ve Elfsborg müsabakalarıyla cezasını çeken Muslera, Tottenham maçıyla Avrupa'da formasına kavuştu.

Mertens'e "Dalya" hediyesi

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'e sarı-kırmızılı formayla 100 maça çıktığı için plaket verildi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş derbisinde Galatasaray'daki 100. resmi maçına çıkan Mertens'e "Dalya" hediyesi takdim edildi.

Mertens, plaketi ve arkasında 100 yazılı Galatasaray formasını Tottenham müsabakası öncesinde Başkan Dursun Özbek'in elinden aldı.

Taraftarlardan Filistin tezahüratı

Galatasaray taraftarı, İsrail saldırısı altındaki Filistin'e destek verdi.

RAMS Park'ı çok büyük oranda dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" tezahüratı yaptı ve sık sık tekbir getirdi.

Taraftarlar kale arkalarında İngilizce "Özgür Filistin", "Filistin soykırımı" ve "Bırakın Gazzeli bebekler yaşasın" pankartları astı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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