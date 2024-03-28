Galatasaray Teknik Ekibi ve Basın Mensupları Arasında Maç Yapıldı

Milli takım arasında Antalya'da kamp yapan Galatasaray Futbol Takımı'nda teknik ekip ile kampı takip eden basın mensupları maç yaptı.

Sarı-kırmızılı ekibin Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında yapılan maçta teknik direktör Okan Buruk, oğlu Ali Yiğit Buruk, Galatasaray Futbol Direktör Yardımcısı Ayhan Akman, teknik ekip ve basın mensupları yer aldı.

Karşılaşmayı teknik ekip, 13-3 kazandı. Müsabakada Ali Yiğit Buruk 3 gole imza attı.