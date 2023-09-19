Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Rakibimizi Önemsiyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Danimarka temsilcisi Kopenhag'ın çok iyi bir takım olduğunu belirterek, "Grupta herkes kadar şansı olan bir takım. Rakibimizi önemsiyoruz. Kazanmak için kendi konsantrasyonumuzu en yukarıya çekmemiz gerekiyor. Kendimize çok fazla güvenmemiz gerekiyor" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray yarın saat 19.45'te evinde Danimarka ekibi Kopenhag ile mücadele edecek. Bu karşılaşma öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bu maçı geçen seneden hayal etmeye başlamıştık. Geçen sene şampiyon olup, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak hayalimizdi. Galatasaray'ın genlerinde olan ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayan en yüksek sayıya ulaşmış takımlar içerisinde önemli yeri olan Galatasaray'ın tekrar Şampiyonlar Ligi'nde olması benim, ekibim, camia ve ülkemiz için çok değerli. Bir yandan hep ülke puanını savunduk. Bütün Türk takımları müthiş bir katkı sağlıyor. Biz de Şampiyonlar Ligi'ne girerek katkı ilk başta sağladık. 3 Türk takımı gruplar kaldı. 3 takımın hedefi gruplardan çıkmak. Galatasaray olarak en büyük hedefimiz gruptan çıkabilmek. Her maç zor olacak. Dışarıdan çok fazla puan hesabı yapılıyor. 6 tane çok önemli maç var. O yüzden burada olmanın keyfine varmamız gerekiyor. Oyun cesaretini her maç göstermemiz gerekiyor. Kazanmayı bütün maçlarda istememiz gerekiyor. Galatasaray'ın bundan önceki senelerde gösterdiği başarıları yaşatmak için yarın önemli bir karşılaşmaya çıkıyoruz. Karşımızda çok iyi bir takım var. Genç, koşan ve mücadele eden bir takım. Son iki senenin kendi lininde şampiyon olan takım. Amacımız kazanmak. Ben ve oyuncularım, hepimiz hazırız. Geçen sene gösterdiğimiz şeylerden biri, büyük maçları daha iyi bir şekilde oynadık. Büyük maçlarda burada daha iyi şeyler yaptık. Yine hedefimiz Şampiyonlar Ligi arenasında birinci karşılaşmayı kazabilmek. Elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. En önemli şey sabırlı olmak. Yarınki maçta sabır çok önemli. 90 dakikaya maçı yaymak gerekiyor. Oyuncularımın hepsine büyük destek vermek gerekiyor. Kadromuz, oyuncularımız hazır. En iyi kadromuzla saha çıkmaya çalışacağız. Hedefimiz kazanmak" diye konuştu.

"Wilfried Zaha kadroda olacak"

Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha'nın durumu hakkında bilgi veren Buruk, "Son maçtan öncesi de söylemiştim, Zaha'yı çarşamba günkü maçta kadroya alacağımızı. Şu anda oynayabilecek duruma geldi. Tabii ki maç eksiği var. Oynayabilecek durumda. Şiddetli antrenmanlar da yaptık, bu antrenmanları yüzde yüz yaptı. O da kadromuzda oynayabilecek oyunculardan biri. Davinson da oynayabilecek oyuncularımızdan biri. Tam kadro hazırız. 90 dakika içerisinde bütün oyuncuların çok önemi var. Hepsini iyi bir şekilde hazırlanacağız" şeklinde konuştu.

Savunma oyuncusu Victor Nelsson ile eski takımı Kopenhag hakkında konuştuklarını ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Nelsson'un geri bildirimi çok önemli. Rakibi en iyi tanıyanlardan biri. Analiz ekibimiz de maçlarını canlı seyrettiler. Video üzerinden analinizi de yaptık. Ondan da duyacaklarımız önemliydi. Onları da takıma aktardı. Kopenhag, UEFA Kupası'nı kazandığımız şehir olarak kulağımıza hoş geliyor. Hep iyi şeylerle hatırlıyoruz. Onları yenmek istiyoruz. Victor'un bize verdiği bilgilerle inşallah yarın kazanırız" açıklamasında bulundu.

"Rakibimizi önemsiyoruz"

Gruptaki bütün takımların eşit gördüğünü belirten Okan Buruk, "Maçlar oynanmadan kimin ne yapacağını bilemiyoruz. Tabii kadro olarak güçlü ve favori takımlar var. Dışarıdan konuşmak, kağıt üzerinde değerlendirmek bir anlam ifade etmiyor. Burada birçok Avrupa kupası maçında bunu yaşadık. Rakibimiz de puan almaya gelecek. Geçişlerde etkili bir takım. Kopenhag çok iyi bir takım, çok iyi oyunculara sahip. Grupta herkes kadar şansı olan bir takım. Rakibimizi önemsiyoruz. Kazanmak için kendi konsantrasyonumuzu en yukarıya çekmemiz gerekiyor. Kendimize çok fazla güvenmemiz gerekiyor. Oyunumuzu da taraftarımızın baskısıyla birleştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Buruk, son olarak Kopenhag maçının 11'inin aşağı yukarı netleştiğini söyledi. - İSTANBUL