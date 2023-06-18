Galatasaray taraftarından büyük fedakarlık! İstiklal Caddesi'ndeki bayrakların sırrı ortaya çıktı
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İstanbul Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde birkaç gündür asılı olan Galatasaray bayraklarının sırrı çözüldü. Sayısı on bini geçen farklı ebatlardaki bayrakları, Galatasaray taraftarlarının kendi ceplerinden karşıladıkları ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından İstiklal Caddesi'nin bayraklarla donatılmış fotoğrafını, "Asmalı, Tünel, Pera; Beyoğlu aşık sana..." ifadeleriyle paylaştı.
İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'ni boydan boya donatan Galatasaray bayraklarının taraftarların emeğiyle ortaya çıktığı öğrenildi.
"BEYOĞLU AŞIK SANA"
Geçtiğimiz günler Galatasaray hesabından yapılan paylaşımda İstiklal Caddesi'nin bayraklarla donatılmış görüntüsü paylaşılarak, "Asmalı, Tünel, Pera; Beyoğlu aşık sana" ifadeleri kullanılmıştı.
TARAFTAR KENDİ CEBİNDEN KARŞILADI
Galatasaray taraftarlarının İstiklal Caddesi'ne asılan yaklaşık on bini aşkın farklı ebatlardaki bayrağın masrafını kendi ceplerinden karşıladıkları ortaya çıktı.