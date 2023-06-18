Galatasaray taraftarından büyük fedakarlık! İstiklal Caddesi'ndeki bayrakların sırrı ortaya çıktı

İstanbul Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde birkaç gündür asılı olan Galatasaray bayraklarının sırrı çözüldü. Sayısı on bini geçen farklı ebatlardaki bayrakları, Galatasaray taraftarlarının kendi ceplerinden karşıladıkları ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından İstiklal Caddesi'nin bayraklarla donatılmış fotoğrafını, "Asmalı, Tünel, Pera; Beyoğlu aşık sana..." ifadeleriyle paylaştı.