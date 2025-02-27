Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı

Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli
Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf

Öcalan'dan yıllar sonra ilk kare
AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız

AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum
Öcalan'ın çağrısının yapıldığı esnada ekrana getirilen fotoğraf salonu ayağa kaldırdı

Öcalan'ın çağrısının yapıldığı salonu ayağa kaldıran fotoğraf

Galatasaray taraftarı, Didier Drogba'nın formasını yaktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir Galatasaray taraftarı, Didier Drogba'nın sarı-kırmızılı formasını yaktığı anları sosyal medyada paylaştı. Bu, Drogba'nın eski hocası Jose Mourinho'yu ırkçılıkla suçlayan Galatasaray'ın suçlamalarına karşılık olarak Drogba'nın Mourinho'yu savunması sonrasında gerçekleşti. Drogba, Mourinho'nun ırkçı olmadığını ifade etmişti.

Galatasaray'ın Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu ırkçılıkla suçlamasının ardından 2012-2014 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı giyen Didier Drogba, çarpıcı bir açıklamaya imza atmıştı.

Derbi sonrası basın toplantısında "Maymun gibi zıpladılar" diyen Mourinho'ya eski öğrencisi Drogba'dan destek gelmişti. Fildişi Sahilli oyuncu, Mourinho'nun ırkçı olmadığını ifade etmişti.

"BABAM NASIL IRKÇI OLABİLİR?"

Drogba, yaptığı paylaşımda, "Sarı-kırmızı formayı giydiğim için ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye'nin en başarılı kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz. Derbilerin ne kadar ateşli ve tutkulu olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu deneyimleyebilecek kadar da şanslıydım. Jose Mourinho ile ilgili yapılan yorumları gördüm. Jose'yi yıllardır tanıdığımı ve onun ırkçı olmadığını, bunu defalarca kanıtladığını ifade edip bana güvenmenizi istiyorum. Maçlarımıza odaklanalım. Muhteşem aslanlarımızı destekleyelim ve ligi kazanıp 5. yıldızı takalım. "Babam" nasıl ırkçı olabilir?" demişti.

Galatasaray taraftarı, Didier Drogba'nın formasını yaktı

FORMAYI YAKTI

Yaşanan bu gelişmenin ardından Galatasaray taraftarı, sosyal medya üzerinden eski oyuncularına büyük bir tepki gösterdi. Bir sarı-kırmızılı futbolsever ise olayı ileri bir boyuta taşıdı. Galatasaraylı bir taraftar, Drogba'nın formasını yaktığı anları yayınladı.

Galatasaray taraftarı, Didier Drogba'nın formasını yaktı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

4 yıl hapis, siyasi yasak! İmamoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi
img

"Öldü" iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var
img

Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Drogba Chelsea maçında bizi Galatasaray ı sattığında ona içten içe uzun yıllar sürecek olan öfke duyuyorduk zaten. Bu yaptığına da hiç şaşırmadık. Ve her ne kadar forma yakılmasını doğru bulmasak da onu Batshuayi gibi sadece paracı olarak düşünüp zaten zayıflamış olan gönül bağlarını tamamen kopardık. Benim düşüncem bu.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme41
yanıtYanıtla
Haber Yorumları46j48c82r5:

zaten sende biraz ihanet tipi sezmiştim Galatasaray’a gelince , Melo gibi adam olsaydin akıllarda güzel kalirdin Drogba , şimdi sende Eyşan’sın

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme40
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

işte cincon taraftarı bu..........

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNiyazi Işık:

Kesin bir fenerli yakmıştır formayı...

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOnur Karataş:

Allah akıl fikir versin.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

babanı tanıyamamışsın evlat

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Saçmalamışsınız

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYunus Emre Özgör:

sanki 300-400 kişi toplandı yaktı, tamamen troller ve bunu haber yapıyorsunuz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e uyarı: İşin ciddiyetini kaçırma

Basın toplantısına damga vuran detay: İşin ciddiyetini kaçırma
Sağlık durumu nasıl? 'Öldü' iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var

"Öldü" iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var
Trafik ışıklarını görenler mest oldu! Araçlarından inip fotoğraf çektirdiler

Trafik ışıklarını görenler mest oldu! Herkes fotoğraf çektirdi
Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı

Altın için felaket senaryosu yaşanıyor
Kaçak avcı, yakalanmamak için dağ keçisi taklidi yaptı

Utanmaza bak! Rezilliğini örtbas etmek için keçi taklidi yaptı
Marketlerde satılan binde bir yağlı süte sektör temsilcileri tepki gösterdi

Marketlerdeki "Beyaz sıvı" bakın ne çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.