Galatasaray, Süper Lig Sezonuna Gaziantep FK Maçıyla Başlıyor

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Gaziantep Fk'ya konuk olacak.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasının açılış maçında Galatasaray, yarın saat 21.30'da Gaziantep Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Ligin son şampiyonu sarı-kırmızılılar, deplasmandan 3 puanla ayrılıp sezona mutlu girmek istiyor.

13. randevuda

Gaziantep FK ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig'de 12 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 10 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlılar da 1 kez rakibini mağlup etti. 1 maç da berabere sona erdi. Bu mücadelelerde Galatasaray 27 gol atarken, Gaziantep FK 11 gol sevinci yaşadı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray, İstanbul'da oynanan maçı 3-1, Gaziantep'teki müsabakayı da 1-0'lık skorla kazandı.

2 futbolcu transfer etti

Galatasaray, yaz transfer döneminde bugüne kadar 2 futbolcuyu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, ilk olarak Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Alman futbolcu Leroy Sane ile anlaştı. Aslan daha sonra geçtiğimiz sezon Napoli'den kiralık olarak forma giyen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'i bu sefer bonservisiyle transfer etti.

Geçtiğimiz sezon son 8 maçını kazandı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon en son Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Galatasaray, daha sonraki 8 karşılaşmayı kazandı. Cimbom, o maçın ardından oynadığı Samsunspor, Bodrum FK, Eyüpspor, Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor, Göztepe ve Başakşehir karşılaşmalarından galip ayrıldı.

Hazırlık maçlarını kaybetmedi

Yeni sezon çalışmalarına İstanbul'da başlayan Galatasaray daha sonra hazırlık maçları yapmak için Avusturya'ya gitti. Karşılaşmaların ardından tekrar İstanbul'a dönen sarı-kırmızılılar, burada hazırlıklarına devam etti. Aslan, bu dönemde 5 hazırlık müsabakası yaptı ve 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Cimbom bu süreçte Ümraniyespor'u 5-2, Admira Wacker'ı 2-1, Cagliari'yi 3-1 ve Strasbourg'u da 3-1'lik skorlarla mağlup ederken, Lazio ile ise 2-2 berabere kaldı.

Hazırlık maçlarının golcüsü Barış Alper Yılmaz

Galatasaray'ın hazırlık maçlarında en golcü futbolcusu Barış Alper Yılmaz oldu. Barış Alper, rakip fileleri 3 kez havalandırırken, Lucas Torreira, Arda Ünyay, Roland Sallai ve Derrick Köhn 2'şer, Nicolo Zaniolo, Berkan Kutlu, Metehan Baltacı ve Ada Yüzgeç de 1'er gol kaydetti.

Üst üste 4. şampiyonluk için sezona başlıyor

Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda da hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olup, Teknik Direktör Fatih Terim döneminde kazandığı art arda 4 şampiyonluk başarısını yakalamak istiyor.

Okan Buruk, Süper Lig'de 12. sezonunu yaşayacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Süper Lig'de 12. sezonunu geçirmeye hazırlanıyor. Buruk, yer aldığı 11 sezonda Elazığspor, Sivasspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırdı. 51 yaşındaki teknik adam, Süper Lig'de geride kalan sezonlarda Galatasaray ile 3, Başakşehir FK ile de 1 kez şampiyonluk yaşadı.

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda sarı-kırmızılılarla ilk kez resmi maça çıkacak. Transferinden dolayı takıma yeni katılan Victor Osimhen ile geçtiğimiz sezon Tottenham karşılaşmasında yaşadığı sakatlıktan dolayı uzun süre sahalardan uzak kalan Mauro Icardi'nin kadroda olup olmasına teknik ekip karar verilecek.

Lisansları çıkarılmayan Victor Nelsson ile Carlos Cuesta ise forma giyemeyecek. - İSTANBUL