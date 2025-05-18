Galatasaray, Süper Lig'de 25. kez şampiyon oldu
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de 25. kez şampiyon oldu.
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de 25. kez şampiyon oldu.
Ligde 36. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde giren Galatasaray, Bellona Kayserispor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, Kayserili renktaşını 3-0 mağlup ederek son 2 haftasına girilen Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti.
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde üst üste 3, toplamda ise 25. kez şampiyonluk apoletini taktı.
Beşinci yıldızı takan ilk takım oldu
Galatasaray, formasına 5. yıldızı takmaya hak kazandı.
Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olarak 25. kez zafer turu attı. "Cimbom" böylece formasında 5 yıldız taşıma hakkı elde eden ilk takım oldu.
Rakipleriyle ciddi fark
Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk sayısında rakiplerine ciddi fark attı.
Ligdeki şampiyonluk sayısını 25'e çıkaran sarı-kırmızılı ekip, 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe'ye 6, 16 kez mutlu sona ulaşan Beşiktaş'a 9 şampiyonluk fark attı.
Süper Lig'de Trabzonspor'un 7, Bursaspor ve İstanbul Başakşehir'in birer şampiyonluğu bulunuyor.
Sezonu çifte kupayla kapattı
Galatasaray, futbolda 2024-2025 sezonunu iki kupa kazandı.
Sezona Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-1 yenilerek giren sarı-kırmızılı ekip, devamında çabuk toparlandı. Geçen hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek şampiyon olan Galatasaray, 4 gün sonra ise Süper Lig'i zirvede kapatmayı garantiledi.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek
Galatasaray, 2025-2026 sezonunda doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidecek.
Süper Lig'de şampiyonluğunu garantileyen sarı-kırmızılı takım, yeni sezonda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli futbol organizasyonunda Türkiye'yi temsil edecek.
Şampiyonluklar
Galatasaray'ın ligde elde ettiği şampiyonluklar ve sezonlara göre dağılımı şöyle:
|Sezon
|Teknik Direktör
|1961-62
|Gündüz Kılıç
|1962-63
|Gündüz Kılıç
|1968-69
|Toma Kaleperovic
|1970-71
|Brian Birch
|1971-72
|Brian Birch
|1972-73
|Brian Birch
|1986-87
|Jupp Derwall
|1987-88
|Mustafa Denizli
|1992-93
|Karl Heinz Feldkamp
|1993-94
|Rainer Hollmann
|1996-97
|Fatih Terim
|1997-98
|Fatih Terim
|1998-99
|Fatih Terim
|1999-00
|Fatih Terim
|2001-02
|Mircea Lucescu
|2005-06
|Erik Gerets
|2007-08
|Cevat Güler
|2011-12
|Fatih Terim
|2012-13
|Fatih Terim
|2014-15
|Hamza Hamzaoğlu
|2017-18
|Fatih Terim
|2018-19
|Fatih Terim
|2022-23
|Okan Buruk
|2023-24
|Okan Buruk
|2024-25
|Okan Buruk
Şampiyonlar
Süper Lig'de sezonlara göre şampiyonluğa ulaşan takımlar ve teknik adamları şöyle:
|Sezon
|Şampiyon
|Teknik Direktör
|Ülkesi
|1959
|Fenerbahçe
|Ignace Molnar
|Macaristan
|1959-60
|Beşiktaş
|Andreas Kutik
|Macaristan
|1960-61
|Fenerbahçe
|Laszlo Szekelly
|Macaristan
|1961-62
|Galatasaray
|Gündüz Kılıç
|Türkiye
|1962-63
|Galatasaray
|Gündüz Kılıç
|Türkiye
|1963-64
|Fenerbahçe
|Miroslav Kokotovic
|Yugoslavya
|1964-65
|Fenerbahçe
|Oscar Hold
|İngiltere
|1965-66
|Beşiktaş
|Ljubisa Spajic
|Yugoslavya
|1966-67
|Beşiktaş
|Ljubisa Spajic
|Yugoslavya
|1967-68
|Fenerbahçe
|Ignace Molnar
|Macaristan
|1968-69
|Galatasaray
|Tomislav Kaloperovic
|Yugoslavya
|1969-70
|Fenerbahçe
|Trian Ionescu
|Romanya
|1970-71
|Galatasaray
|Brian Birch
|İngiltere
|1971-72
|Galatasaray
|Brian Birch
|İngiltere
|1972-73
|Galatasaray
|Brian Birch
|İngiltere
|1973-74
|Fenerbahçe
|Waldir Pereira "Didi"
|Brezilya
|1974-75
|Fenerbahçe
|Waldir Pereira "Didi"
|Brezilya
|1975-76
|Trabzonspor
|Ahmet Suat Özyazıcı
|Türkiye
|1976-77
|Trabzonspor
|Ahmet Suat Özyazıcı
|Türkiye
|1977-78
|Fenerbahçe
|Tomislav Kaloperovic
|Yugoslavya
|1978-79
|Trabzonspor
|Özkan Sümer
|Türkiye
|1979-80
|Trabzonspor
|Ahmet Suat Özyazıcı
|Türkiye
|1980-81
|Trabzonspor
|Özkan Sümer
|Türkiye
|1981-82
|Beşiktaş
|Dorde Milic
|Yugoslavya
|1982-83
|Fenerbahçe
|Branko Stankovic
|Yugoslavya
|1983-84
|Trabzonspor
|Ahmet Suat Özyazıcı
|Türkiye
|1984-85
|Fenerbahçe
|Todor Veselinovic
|Yugoslavya
|1985-86
|Beşiktaş
|Branko Stankovic
|Yugoslavya
|1986-87
|Galatasaray
|Jupp Derwall
|Almanya
|1987-88
|Galatasaray
|Mustafa Denizli
|Türkiye
|1988-89
|Fenerbahçe
|Todor Veselinovic
|Yugoslavya
|1989-90
|Beşiktaş
|Gordon Milne
|İngiltere
|1990-91
|Beşiktaş
|Gordon Milne
|İngiltere
|1991-92
|Beşiktaş
|Gordon Milne
|İngiltere
|1992-93
|Galatasaray
|Karl Heinz Feldkamp
|Almanya
|1993-94
|Galatasaray
|Rainer Hollmann
|Almanya
|1994-95
|Beşiktaş
|Christoph Daum
|Almanya
|1995-96
|Fenerbahçe
|Carlos Alberto Parreira
|Brezilya
|1996-97
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|1997-98
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|1998-99
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|1999-00
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|2000-01
|Fenerbahçe
|Mustafa Denizli
|Türkiye
|2001-02
|Galatasaray
|Mircea Lucescu
|Romanya
|2002-03
|Beşiktaş
|Mircea Lucescu
|Romanya
|2003-04
|Fenerbahçe
|Christoph Daum
|Almanya
|2004-05
|Fenerbahçe
|Christoph Daum
|Almanya
|2005-06
|Galatasaray
|Erik Gerets
|Belçika
|2006-07
|Fenerbahçe
|Arthur Antunes Coimbra "Zico"
|Brezilya
|2007-08
|Galatasaray
|Cevat Güler
|Türkiye
|2008-09
|Beşiktaş
|Mustafa Denizli
|Türkiye
|2009-10
|Bursaspor
|Ertuğrul Sağlam
|Türkiye
|2010-11
|Fenerbahçe
|Aykut Kocaman
|Türkiye
|2011-12
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|2012-13
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|2013-14
|Fenerbahçe
|Ersun Yanal
|Türkiye
|2014-15
|Galatasaray
|Hamza Hamzaoğlu
|Türkiye
|2015-16
|Beşiktaş
|Şenol Güneş
|Türkiye
|2016-17
|Beşiktaş
|Şenol Güneş
|Türkiye
|2017-18
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|2018-19
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|2019-20
|Başakşehir
|Okan Buruk
|Türkiye
|2020-21
|Beşiktaş
|Sergen Yalçın
|Türkiye
|2021-22
|Trabzonspor
|Abdullah Avcı
|Türkiye
|2022-23
|Galatasaray
|Okan Buruk
|Türkiye
|2023-24
|Galatasaray
|Okan Buruk
|Türkiye
|2024-25
|Galatasaray
|Okan Buruk
|Türkiye