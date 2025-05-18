Galatasaray, Süper Lig'de 25. kez şampiyon oldu

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de 25. kez şampiyon oldu.

Ligde 36. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde giren Galatasaray, Bellona Kayserispor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, Kayserili renktaşını 3-0 mağlup ederek son 2 haftasına girilen Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde üst üste 3, toplamda ise 25. kez şampiyonluk apoletini taktı.

Beşinci yıldızı takan ilk takım oldu

Galatasaray, formasına 5. yıldızı takmaya hak kazandı.

Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olarak 25. kez zafer turu attı. "Cimbom" böylece formasında 5 yıldız taşıma hakkı elde eden ilk takım oldu.

Rakipleriyle ciddi fark

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk sayısında rakiplerine ciddi fark attı.

Ligdeki şampiyonluk sayısını 25'e çıkaran sarı-kırmızılı ekip, 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe'ye 6, 16 kez mutlu sona ulaşan Beşiktaş'a 9 şampiyonluk fark attı.

Süper Lig'de Trabzonspor'un 7, Bursaspor ve İstanbul Başakşehir'in birer şampiyonluğu bulunuyor.

Sezonu çifte kupayla kapattı

Galatasaray, futbolda 2024-2025 sezonunu iki kupa kazandı.

Sezona Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-1 yenilerek giren sarı-kırmızılı ekip, devamında çabuk toparlandı. Geçen hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek şampiyon olan Galatasaray, 4 gün sonra ise Süper Lig'i zirvede kapatmayı garantiledi.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek

Galatasaray, 2025-2026 sezonunda doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidecek.

Süper Lig'de şampiyonluğunu garantileyen sarı-kırmızılı takım, yeni sezonda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli futbol organizasyonunda Türkiye'yi temsil edecek.

Şampiyonluklar

Galatasaray'ın ligde elde ettiği şampiyonluklar ve sezonlara göre dağılımı şöyle:

Sezon Teknik Direktör 1961-62 Gündüz Kılıç 1962-63 Gündüz Kılıç 1968-69 Toma Kaleperovic 1970-71 Brian Birch 1971-72 Brian Birch 1972-73 Brian Birch 1986-87 Jupp Derwall 1987-88 Mustafa Denizli 1992-93 Karl Heinz Feldkamp 1993-94 Rainer Hollmann 1996-97 Fatih Terim 1997-98 Fatih Terim 1998-99 Fatih Terim 1999-00 Fatih Terim 2001-02 Mircea Lucescu 2005-06 Erik Gerets 2007-08 Cevat Güler 2011-12 Fatih Terim 2012-13 Fatih Terim 2014-15 Hamza Hamzaoğlu 2017-18 Fatih Terim 2018-19 Fatih Terim 2022-23 Okan Buruk 2023-24 Okan Buruk 2024-25 Okan Buruk

Şampiyonlar

Süper Lig'de sezonlara göre şampiyonluğa ulaşan takımlar ve teknik adamları şöyle: