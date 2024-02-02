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Galatasaray Stephane Aurier'i ve Carlos Vinicius'u renklerine bağladı

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Galatasaray Nottingham Forest forması giyen Stephane Aurier'i bonservisiyle, Fulham forması giyen Carlos Vinicius'u ise sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar, Carlos Vinicius için 600 bin euro kiralama bedeli, Serge Aurier'i de 600.000 euro garanti ücret ile net 150.000 euro imza parası ödeyecek.

Transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig devi Galatasaray, iki yeni transferi için resmi açıklamayı yaptı.

CARLOS VINICIUS 600 BİN EUROYA KİRALANDI

Galatasaray, yaptığı açıklamada Carlos Vinicius'u kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı kırmızılı takım, Fulham'a 600 bin euro kiralama bedeli ödeneceğini açıkladı. Ayrıca, oyuncuya da sezon sonuna kadar aynı ücreti verecek.

İşte Galatasaray'ın açıklaması: "Profesyonel futbolcu Carlos Vinicius Alves Morais ve kulübü Fulham Football Club Limited ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 600.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."

Galatasaray Stephane Aurier'i ve Carlos Vinicius'u renklerine bağladı

SERGE AURIER'E 100.000 EURO BONSERVİS

Galatasaray ayrıca Serge Aurier'i de sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Serge Alain Stephane Aurier ve kulübü Nottingham Forest Football Club Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 100.000 euro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023/2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, futbolcumuza 2023/2024 sezonu için net 600.000 euro garanti ücret ile net 150.000 euro imza ücreti ödenecektir." denildi.

Galatasaray Stephane Aurier'i ve Carlos Vinicius'u renklerine bağladı

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

ekrem celebi :

gonder 22 yasındakı futbolcuyu dedelerı topla daha yokmuydu bende 50 yasındayım bende anlarım toptan ayagıma top deymıslıgı vardır..

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