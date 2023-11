Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Adnan Polat, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların eski Başkanı Adnan Polat ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Polat Vakfı tarafından Hatay'ın Samandağ ilçesinde kurulan konteyner kenti ziyaret etti.

Galatasaray eski Başkanı Adnan Polat'ın merhume annesi Suna Polat adına yaptırdığı gençlik merkezi Galatasaray Spor Kulübü yöneticilerinin katılımıyla kurdele kesimiyle hizmete girdi. Adnan Polat, depremin ilk gününden itibaren aktif olarak Galatasaray ve Polat Holding olarak deprem bölgelerine desteklerini sürdürdüklerini belirtti. Polat, "Devletimiz kendi imkanları çerçevesinde elinden gelen her şeyi yapıyor. Yapılanlar var, yapılmayanlar var ama gayretli ve yapmak için bitirmek istiyor. Fakat biz sadece devlet yapsın da şeklinde yaklaşamayız. Depremin ilk bir ayında Türk milleti hepsi birlikte buradaki acıyı damarlarına kadar hissettiler ve elinden gelen yardımı yaptı. Ama şu anda şunu görüyorum ki, millet tamamıyla burada olan bitenleri unuttu, olağanı kabul etti. Halbuki bu yanlış. Şu anda depremden zarar görenlerin en zor günleri bu süreç içinde ve bugünde evlerini bulana kadar, yapılana kadar, taşına kadar da bu zor günler yaşanacak. Allah yardımcıları olsun. Biz millet olarak lütfen tekrar deprem bölgesine konsantre olalım. Elimizden gelen her desteği onlara yapalım. Hakikaten buradaki insanlar canı gönülden de bunu takdir ediyor. Milletimiz bunu lütfen duysun. Bu köprüden, bu sudan geçene kadar beraber olmamız lazım, onları yalnız bırakmamız lazım sevgili Türk milleti lütfen bu mesajımı duyun ve herkes bir aksiyon bir harekete geçsin" diye konuştu.

Dursun Özbek : "Hep bir farkındalık oluşturmak peşindeydik"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise deprem bölgelerine desteklerini sürdürdüklerini söyleyerek, "Galatasaray Spor Kulübü olarak bu felaket bölgesine hizmetlerimiz birinci günden bugün kadar sürdü ve bundan sonra da devam edecek. Hep bir farkındalık oluşturmak peşindeydik. Kulüp olarak yaptığımız organizasyonlarda söylemlerimizde hep bunu kullandık. Öyle ki bundan bir müddet evvel Kahramanmaraş'ta NEF Vakfı ile yaptığımız aşağı yukarı 500 konteyneri hizmet açtık. Nurdağı'nda da yaptık. Bunun yeterli olmadığını düşünüyoruz. Çünkü bölgenin ekonomisi, burada yaşayan insanların iyi bir barınmaya ihtiyacı olduğu noktasından hareketle Galatasaray Spor Kulübü olarak önce AFAD ile protokol yaptık ve yaptığımız protokol çerçevesinde bütün Galatasaraylılara bu işe el atmaya davet ettik. Bilahare de TOKİ ile 300 kalıcı konutluk bir protokolümüzü imzalamak üzereyiz. Bu 300 kalıcı konutun dağılımını da şöyle yaptık. 100 tanesini Hatay'a yapalım. 100 tanesini Kahramanmaraş'a yapalım, 100 tanesini de Adıyaman'a yapalım. Çünkü her bölgede bizim izimiz var. Her bölgede Galatasaray Spor Kulübü'nü sevenler var. Her bölgenin de buna ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

Programa Hatay Vali Yardımcısı Gökay İçen, Koordinatör Kaymakam İbrahim Ergin, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile vatandaşlar katıldı.

Adnan Polat, Dursun Özbek ve Erden Timur daha sonra Karaçay Mahallesi'nde Karaçay Polatköy Geçici Konaklama Merkezi'nde yaşayan depremzedelerle bir araya geldi. Burada depremzede çocuklara Galatasaray forması ve atkıları hediye edildi. - HATAY