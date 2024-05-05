Galatasaray-Sivasspor maçının ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de kalan 3 maçı da kazanıp rekor kırarak şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.

Buruk, ligin 35. haftasında RAMS Park'ta EMS Yapı Sivasspor'u 6-1 yendikleri müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Rakiplerinin özellikle savunma ağırlıklı dizilişi olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Çok pozisyon vermelerine rağmen az gol yiyorlardı. Özellikle uzun toplar ve geçiş hücumlarıyla gol bulan ve maç kazanan bir takımdı. Erken oyuna girdik, erken goller attık. Hücum anlamında hareketliliğimiz, ayak kalitemiz çok iyiydi. Çok büyük bir baskı da görmedik. Özellikle üç futbolcunun Icardi'ye yakın oynaması pozisyonlara girmemizi sağladı. Oyunun bütün bölümlerinde üstündük. Bence skor daha da artabilirdi. Beklemediğimiz kadar rahat bir galibiyet oldu. Sivasspor ligin dirençli takımlarından biri. Herkesin korkusu vardı. Özellikle büyük takımlara karşı aldıkları puanlarla herkesin gözünü korkutuyorlardı. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Bizim için gol sayısı çok önemli. Bir yandan puan farkını açarken, diğer yandan averajda farkı yukarı taşıdık. Son 6 maçtaki takımın ofansif performansından memnunum. Haftada bir maç bizi farklı bir yere getirdi. Oyuncularıma, muhteşem taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti taraftarımıza hediye ediyorum." diye konuştu.

Son 3 haftaya ciddi bir puan avantajıyla önde girmelerine rağmen ciddiyet ve konsantrasyondan ödün vermek istemediklerini aktaran tecrübeli teknik adam, "Maçımızı oynadık. Yarın rakibimizin maçı var. Lig devam ediyor. Ciddiyetimizi ve konsantrasyonumuzu yükselterek devam ediyoruz. Bugün çok fazla odaklanmıştık. Rakibimizin maçlarına ve puan durumuna bakmadan 16 maç üst üste kazandık. Şimdi üç maç daha var. Onları da kazanıp yeni bir rekor kırmak istiyoruz. Aynı ciddiyet ve konsantrasyonla Karagümrük maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

"Burada bir kader birliği yaptık"

Okan Buruk, hedeflerinin olduğunu belirterek Galatasaray'da devam etmek istediğini söyledi.

Sezon sonunda bitecek sözleşmesinin sorulması üzerine Buruk, "Sözleşmemizi tabii ki konuştuk. Başkanımız, yönetim kurulumuz ve Erden Bey bir aradayız. Burada bir kader birliği yaptık. Bir sonraki sezon için lig bittikten sonra oturup konuşacağız. Önce inşallah şampiyonluğumuzu yaşayalım. Çok önemli bir yerdeyiz. Burada kafamızı karıştıracak hiçbir şey olmaması lazım. Lig bittikten sonra en kısa zamanda hallederiz." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Avrupa'da çalışma hedefiyle ilgili şunları kaydetti:

"Türk teknik adamlar için Avrupa bir yol. Oyuncularımız çok fazla gidiyor ama Türk teknik adamların sayısı az. İlerisi için olabilir ama ilk amacım Galatasaray ile çok büyük başarılar kazanmak, bu yolda devam etmek. Benim en büyük ve değerli hayalim burada olmaktı. İlk düşüncem bunu devam ettirmek. İleride düşünülebilir ama zaten çok önemli bir kulüpteyim. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dünyaya oyun ve isim olarak kendimizi gösterdik. Önümüzdeki sezon kendimize daha büyük bir hedef koymak zorundayız."

Yunan basınında Mauro Icardi'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağı yönündeki iddianın sorulması üzerine Buruk, "İddia hiç alakası olmayan bir yerden gelmiş. Yunan basını ile Icardi'nin ne alakası var bilemiyorum. Artık sezonun sonuna geldik. Hepimiz çok mutluyuz. Taraftarımız ve Icardi mutlu, biz mutluyuz. Geçen sezon başlayıp bu sezon süren hedeflerimiz, önümüzdeki sezon da devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Teknik adamlar olarak tansiyonu düşürmesi gereken insanlarız"

Okan Buruk, meslektaşı Bülent Uygun'un Galatasaray maçından önceki açıklamalarıyla ilgili, "Teknik adamlar olarak her zaman tansiyonu düşürmesi gereken insanlarız." dedi.

Bülent Uygun'un açıklamalarının takımı motive edip etmediğinin sorulması üzerine Buruk, "Tansiyonu yükseltmemek, kavga ortamını yükseltmemek gerek. Zaten çok büyük bir kavga ve kargaşa var. Bunun üzerine teknik adamların yaptığı açıklamalar kendilerini baskı altına alır. Ayrıca hepimiz Türk futbolu için çalışıyoruz. Türk futbolunun tansiyonunu düşürmek için sahada kalmak gerekiyor. Biz bugün sahada kaldık. Sadece sahaya odaklandık. Saha dışında bir şeyi düşünmedik. Bülent hocanın ilk maçtan sonraki açıklamalarına taraftar tepki göstermiş olabilir ama bugünkü düşüncemiz sadece futbol oynamaktı. Bence doğru ve iyi futbol oynadık, güzel goller attık. Bizim açımızdan sevindirici olan bu." diye konuştu.

"Bu kadroyu korumak istiyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ellerindeki kadroyu büyük oranda koruyarak devam etmek istediklerini söyledi.

Ellerinde çok kaliteli oyuncular olduğuna değinen Buruk, "Bütün oyuncuların hedefi ve hayali olabilir. Yerliler için burada kalıp bir sezon daha oynayıp sonra yurt dışına gitmek isteyen olabilir. Benim isteğim ve düşüncem kadro yapımızı mümkün olduğunca koruyup üzerine takviyeler yapmak. Geçen sezon çok fazla değişiklik yaptık. Yeniden bir takım oluşturmak, onları alıştırıp adaptasyonlarını sağlamak kolay olmuyor. Çok fazla oyuncu değiştirmek yerine doğru adımları atmamız gerekiyor. Bütün oyuncularım değerli. Genel olarak bu kadroyu korumak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki seneyi düşünmüyoruz." diyen Okan Buruk, "Tabii ki programımızı yapıyoruz, oyuncu seyrediyoruz, planlamamızı hazırlıyoruz ancak ondan önemlisi lig devam ediyor. Üç maçımız kaldı. Şampiyon olup önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için buradaki lig maçlarına odaklanıyoruz." şeklinde konuştu.

"Ziyech, şu anda çok iyi durumda"

Okan Buruk, Faslı yıldız Hakim Ziyech'in çok iyi durumda olduğunu ve yeni sezonda da kendisiyle devam etmek istediklerini dile getirdi.

Hakim Ziyech'in sakatlık problemleri yaşadığına değinen tecrübeli teknik adam, "Tek haftalık maçlara döndük. Oyuncularımızı daha iyi hazırlayabiliyoruz. Hakim'in zaman zaman sakatlık problemi oldu. Şu anda çok iyi durumda. Maçın büyük kısmını götürüyor. Hem sarı kart sınırında olması hem de sakatlıktan korktuğumuz için bazen erken çıkarıyorum. Hakim bizim oyuncumuz. Önümüzdeki sezon bizimle olacak. Transfer dönemi ne olacağını bilemem ama performansı ve taraftarlarla olan birlikteliği yukarı çıkacak. Bizim için önemli ve değerli bir oyuncu. Devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

"Şampiyonluk en kısa zamanda nerede ulaşırsanız en değerlisi o"

Okan Buruk, bir an önce şampiyonluğu ilan etmek istediklerini vurguladı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Şampiyonluğu Fatih Karagümrük maçında mı, Fenerbahçe derbisinde mi ilan etmek istersiniz?" sorusuna, "Şampiyonluk en kısa zamanda nerede ulaşırsanız en değerlisi o. Çok büyük baskı yaşıyoruz. Büyük bir yarış var. Geçen sezon da aynı yarış vardı. İlk düşüncemiz maçlarımızı kazanmak. Kazanınca şampiyon olacak takım biziz. Üç maçı kazanıp rekorla tamamlamak istiyoruz. Hedefimiz bundan sonra aynı yolda ilerlemek. İnşallah en kısa sürede şampiyonluğa ulaşırız. Tabii ki yarış devam ediyor. Bunun da bilincindeyiz." şeklinde yanıt verdi.

Yedi futbolcusunun ve kendisinin sarı kart sınırında olduğuna değinen Buruk, "Sadece gidişine bırakıyoruz. Oyuncularım cezalı duruma düşebilirler. Ben de kart sınırındayım. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Bazı oyuncularımızı erken çıkarıyoruz. En değerli ve önemli maç bir sonraki. Şampiyonluğa belki bir sonraki maç ulaşacağız. Sadece kazanmaya ve oyun içindeki aksiyonlara odaklanıyoruz. Onun haricinde sarı kartları temizlemek gibi kötü düşüncelerimiz yok." diyerek sözlerini tamamladı.