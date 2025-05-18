Galatasaray, Şampiyonluğu İlan Etti: Kayserispor'u 3-0 Yendi

GALATASARAY, Süper Lig'in 36'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor 'u 3-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Galatasaray, evinde Kayserispor'u ağırladı. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Ali Şansalan düdük çaldı. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Volkan Ahmet Narinç ile Mehmet Kısal üstlendi. Karşılaşmaya ev sahibi Galatasaray ; Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen ilk 11'iyle çıktı. Konuk ekip Kayserispor ise; Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Karimi, Kartal Kayra Yılmaz, Ramazan Civelek, Bourabia, Cardoso ve Nazon ile sahada yer aldı.

Karşılamanın ilk 15 dakikasında oyun çokça durdu ve her iki takım da pas yapmakta zorlandı. İlk etkili atak 20'nci dakikada Kayserispor'dan geldi. Ani hücumda orta alanda Kartal Kayra Yılmaz'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Ramazan Civelek, ceza sahasına girip şutunu çekti, kaleci Muslera kornere çeldi. 26'ncı dakikada Galatasaray öne geçti. Sağdan Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisine gelen topa iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. Üst üste ataklar üreten Galatasaray, 3 dakika sonra farkı 2'ye çıkaran golü buldu. Ceza sahası dışında Torreira'nın kafa pasında altıpas üzerinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz, kaleciyle karşı karşıya müsait pozisyonda sol ayağıyla meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi: 2-0. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya Galatasaray aynı 11'le devam etti, Kayserispor ise tek değişiklikle başladı. Galatasaray ilk yarıdaki etkili oyununu ikinci yarıda da sürdürürken, Kayserispor pozisyon üretmekte zorlandı. Karşılaşmanın son bölümlerine doğru girilirken Galatasaray, 86'ncı dakikada penaltı kazandı. 89'uncu dakikada penaltıda topun başına geçen kaleci Muslera, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Galatasaray, bitime 2 hafta kala 2024-2025 Süper Lig sezonunun şampiyonu oldu.

BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN 'SELFIE' GOL SEVİNCİ

Galatasaray'ın 24 yaşındaki milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Kayserispor mücadelesinin 29'uncu dakikasında rakip filelere gönderdiği gol sonrası ilginç bir sevinç yaptı. Golün ardından kenara yönelen Barış, eline cep telefonu aldı ve tüm takımı yanına çağırarak 'Selfie' çekti.

OSIMHEN'İN GOL ANONSUNU KIZI YAPTI

Sarı-kırmızılı ekipte Nijeryalı golcü Victor Osimhen, 26'ncı dakikada Kayserispor ağlarına gönderdiği golle Galatasaray tarihinde Bafetimbi Gomis ve Mauro Icardi'den sonra Süper Lig'de 25 gol atan üçüncü yabancı oyuncu oldu. Bafetimbi Gomis 2017-2018 sezonunu 29 golle tamamlarken, Mauro Icardi ise 2023-2024 sezonunu 25 golle bitirmişti.

Öte yandan Victor Osimhen'in Kayserispor mücadelesindeki açılış golünde anonsu kızı Hailey yaptı.

MAURO ICARDI MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Arjantinli golcü Mauro Icardi, sarı-kırmızılı ekibin Kayserispor'u konuk ettiği maçı izlemek için RAMS Park'a geldi. Karşılaşmayı tribünden takip eden Icardi'ye taraftarın büyük ilgisi olurken, mücadele sırasında da sarı-kırmızılı taraftarlar Mauro Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın olayım' şarkısını söyledi.

FERNANDO MUSLERA'DAN PENALTI GOLÜ

Galatasaray'ın 38 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Kayserispor mücadelesinin 89'uncu dakikasında kazanılan penaltıda topu ağlarla buluşturarak profesyonel kariyerindeki ikinci golünü atmış oldu. Fernando Muslera daha önce 2011-2012 sezonunda Manisaspor ile oynanan karşılaşmada gol atmıştı.