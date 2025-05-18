Galatasaray Şampiyonluğu Coşkuyla Kutlandı

Galatasaray Şampiyonluğu Coşkuyla Kutlandı
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek şampiyonluğunu garantiledi. Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da taraftarlar meşaleler ve bayraklarla kutlama yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında kendi sahasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesi, Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da kutlandı.

Şampiyonluk kutlaması için Antalya'daki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taraftar grubu, meşaleler ve bayraklarla şampiyonluk şarkıları söyledi.

Uzun araç konvoyunun oluştuğu caddelerde, polis ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Muğla

Muğla ve ilçelerinde toplanan taraftar grupları, meşaleler ve bayraklarla şampiyonluk sevinci yaşadı. Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen taraftar, müzik eşliğinde kutlama yaptı.

Bodrum ilçesinde araç konvoyu ile Belediye Meydanı'na gelen sarı kırmızılar, Galatasaray bayraklarıyla tezahürat yaptı. Taraftar, meşale yakıp şampiyonluk marşları söyledi.

Bitez Mahallesi'ndeki Bodrum 1905 Galatasaray Derneği lokalinde Galatasaray-Kayserispor maçını izleyen taraftarlar da konvoy eşliğinde ilçe merkezindeki kutlamalara katıldı.

Isparta

Isparta'da Galatasaraylı taraftarlar, ellerinde meşale ve bayraklarla Valilik önünde toplandı.

Atatürk Anıtı'nın etrafında buluşan taraftarlar, Galatasaray şarkıları söyledi, şampiyonluğu kutladı.

Burdur

Burdur'daki Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen Galatasaraylı taraftarlar, coşkulu kutlama yaptı. Caddelerde de konvoylar oluştu.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Spor
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