Galatasaray, Marcao'yu KAP'a bildirdi
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray Kulübü, Marcao'nun Sevilla'ya transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray Kulübü, Marcao'nun Sevilla'ya transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın Sevilla Football Club, S.A.D Kulübüne transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Demirören Haber Ajansı / Spor