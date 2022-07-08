Galatasaray, Marcao'yu KAP'a bildirdi Galatasaray Kulübü, Marcao'nun Sevilla'ya transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Galatasaray Kulübü, Marcao'nun Sevilla'ya transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın Sevilla Football Club, S.A.D Kulübüne transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Demirören Haber Ajansı / Spor Galatasaray Sevilla FC Marcao Spor Haberler

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