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Galatasaray, Marcao'yu KAP'a bildirdi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray, Marcao'yu KAP'a bildirdi

Galatasaray Kulübü, Marcao'nun Sevilla'ya transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray Kulübü, Marcao'nun Sevilla'ya transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın Sevilla Football Club, S.A.D Kulübüne transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Sevilla FC Marcao Spor Haberler

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