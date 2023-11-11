Galatasaray maçının ardından

Okan Buruk : "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz"

"Belki bu maçı pazar günü de oynayabilirdik"

"Hakem performansına baktığımızda oyunun yavaşlamasına izin verdi"

"Milli takım arası bize iyi gelecek"

Volkan Demirel : "Bu maç bizim için dönüm maçıydı"

Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, - Süper Lig'in 12'nci haftasında Hatayspor, Mersin'de oynanan maçta Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk topun kontrolünün kendilerinde olduğunu aktararak, "Evet bugün özellikle rakibimizin ne oynayacağını biliyorduk. Genelde kendi sahasında savunup geçiş kovalayacağını düşünüyorduk. Maçın bütün bölümü de aslında bu oldu. Çok büyük fırsatlar vermedik ama gelinen fırsatları da iyi bir şekilde kalemizin içine attılar. 2 tane gol burada rakibin bitiriciliği bu anlamda önemliydi. Yakaladıkları fırsatları olumlu bir şekilde kullandılar. Top bizdeydi. Oyun ve pası daha da fazla yükseltebilirdik. İlk yarı başlangıcımız iyiydi devamında gol yedik. İkinci yarı başlangıcımız çok iyiydi devamında da pozisyona girerken kaptırdığımız toptan gol yedik. Bunların devamında da bence oyun sonunda daha iyi bir reaksiyon verebilirdik. Hamleler ve oyuncu değişiklileri yaptık, hücumda daha çok çoğaldık ama net pozisyonlar üretemedik. İkinci yarı net bir penaltı pozisyonu var. Bunlar tabii ki değerlendirilecektir ama baktığınız zaman günün sonunda kaybettiğimiz için üzüntülüyüz. Hatayspor'u tebrik ediyoruz. Mücadele ettiler. İstedikleri oyun bu anlamda kendi düşündükleri oyun maçın içerisinde çıktı. İlk mağlubiyetimiz bu. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Daha iyisini yapabilir miyiz, tabii ki yaparız. Yoğun bir tempodan geçiyoruz. Yorgunluklar belli bir yerde ortaya da çıktı. Zemin olarak aslında Süper Lig'de oynadığımız zeminlerin altında bir zemin. Top oynamak ve pas atmak için biraz zor biraz daha zor bir zemindi ama genel olarak baktığımız zaman daha iyisini yapabilirdik. Rakibimiz kazandı tebrik ediyorum" dedi.

"BELKİ PAZAR GÜNÜNE BU MAÇ KOYULUP BİZ DE DİNLENEBİLİRDİK"

Avrupa'da oynayan takımların bazılarının 3 gün veya 4 gün dinlendiklerini söyleyen Okan Buruk, "Şampiyonlar Ligi maçı tabii ki daha ağır ve yorucu oluyor. Tempo olarak daha yüksek oluyor. Belki bu maçı pazar günü de oynayabilirdik. Önümüzde bir gün vardı. Genel olarak Avrupa'da oynayan takımların bazıları 3 gün, bazıları ise 4 gün dinleniyor. Biz hep deplasmanda olsa 3 gün dinlenerek bu maçlara çıkıyoruz. Belki pazar gününe bu maç koyulup, biz de dinlenebilirdik. Ama onun yanında bu periyot içerisinde hedefimiz tabii ki lider olmak. Şampiyon olmak. Şampiyonluk yolunda hep kazanmak istiyoruz. 10 maçtır kazanıyorduk. Bu bölüm iyi geçmişti. Bu maçı da kazanıp araya girmek istiyorduk ama maalesef bu olmadı. Rakibimiz de bizim hata yapmamızı bekliyordu. Maçın sonuna doğru iyi de savundular. Kendi kalelerin önüne kadar çekildiler. Biz daha çok üretebilirdik. Burada kendimizi de üretme ve sonlandırma anlamında tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"BU TÜR NET PENALTI POZİSYONLARI MAÇI ÇEVİREBİLECEK POZİSYONLARDIR"

Barış Alper Yılmaz'ın ve Icardi'nin pozisyonlarının penaltı olduğunu ifade eden Buruk, "Kendimiz sorumluyuz. Bunu net bir şekilde söylememiz gerekiyor. Maçı hiçbir şekilde hakem penaltımızı vermedi o yüzden kaybettiğimize bağlamayacağım ama Barış'ın pozisyonunda yüzüne darbe geliyor. Icardi'nin de ayağına basma var. Bunlar değerlendirilebilirdi. Hakem belki gördü belki görmedi. Çağırılmadı da… Bunun tabii ki yorumu yapılacaktır. Ben şu an bu konuyla ilgili net bir şey söylemek istemiyorum. Genel olarak hakem performansına baktığımızda oyunun yavaşlamasına izin verdi. Bir de mesela aynı oyuncu 6 defa faul yaptı kart göstermedi. Sadece onları söylemek istedim ben. Diğer pozisyonlar ve penaltı pozisyonları elbette ki değerlendirilecektir. Ben o yüzden genel olarak mağlubiyeti bu hatalardan oldu demek istemiyorum. Biz daha iyi olmamız gerekiyordu. Daha iyisini yapmamız gerekirdi. Önce kendimizi sorgulayacağım. Ama bu tür net penaltı pozisyonları maçı çevirebilecek pozisyonlardır. Bunlarla birlikte maç da çevirilebillirdi. Ama dediğim gibi verilmedi. Bundan sonra bu konuyla ilgili konuşmayacağım" diye konuştu.

"PUAN FARKINI AÇMA ŞANSIMIZ VARDI"

Takımına güvendiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Şu an da ligde lideriz. Lider olup bu puanla buraya gelmek önemli. O yüzden istediğimiz yerdeyiz aslında. Hedefimiz buydu ama bu maçı da kazanıp araya girmek istiyorduk. Puan farkını açma şansımız vardı. Bunu yapmak istiyorduk ama bunu başaramadık. Şampiyonlar Ligi'nde de aynı şekilde 4 puanla son 2 maça girdik. Hem kendi sahamızda hem de deplasmanda oynayacağımız 2 maçımız var. Burada da kazanıp gruptan çıkma şansımız devam ediyor. İki tarafta da emin adımlarla yürüyoruz. Tabii ki bu tür kazalar olacak. Çünkü çok yoğun maç temposundan geçiyoruz. Oyuncularımızın yorgunlukları, sakatlıkları oluyor. Burada da bu tür sonuçlar olacaktır. Önemli olan buradan tekrar bizim kazanarak geri dönmemiz. Takımıma bu anlamda güveniyorum. Milli takım arası bize iyi gelecek diye düşünüyorum" diye konuştu.

VOLKAN DEMİREL: BU MAÇ BİZİM İÇİN DÖNÜM MAÇIYDI

Galibiyet için çok mutlu olduğunu ifade eden Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Türkiye Ligi'nin en iyi takımlarından bir tanesini yenmek hem de planladığımız her şeyi saha içerisinde oyuncularımın göstermiş olması beni çok mutlu etti. Çünkü bu oyunun ana faktörleri oyuncular. Siz bir şey planlıyorsunuz, bir şey gösteriyorsunuz ama bunu uygulayanlar oyuncular. Bu anlamda bugün her dediğimizi yaptılar ve maçın süresini uzattıkça pozisyonlara girerek, golleri bularak maçı bitirebileceğimizi biliyorduk. Galibiyet için takımımız tebrik ediyorum. Bundan önceki 2-3 hafta istediklerimizi sahaya yansıtamadık. 8 haftalık bir yükselişten sonra bir düşüş olacaktı. Bu maç bizim için dönüm maçıydı. Oyunlarımda çıktı elinden gelen mücadeleyi verdiler. Hatay için güzel bir akşam oldu" şeklinde konuştu.