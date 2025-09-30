Galatasaray, Liverpool'u 1-0 Geçti
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray, sahasında Liverpool ile karşılaştı. İlk yarıda Victor Osimhen'in penaltısı ile 1-0 öne geçti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, sahasında Liverpool ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Yunus Akgün'ün pasında sol tarafta topla buluşan Barış Alper'in ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Alisson, gole izin vermedi.
14. dakikada Gakpo'nun pasına koşu yapan Ekitike, kaleci Uğurcan'ı çalımlamak istedi fakat Uğurcan topu uzaklaştırmayı başardı. Seken topa Gakpo'nun penaltı noktası gerisinden sağ diziyle yaptığı vuruşta herkesi geçen meşin yuvarlağı Ismail Jakobs çizgi üzerinde yaptığı müdahaleyle uzaklaştırdı.
14. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Barış Alper, ceza sahası içine girdikten sonra Szoboszlai'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Clement Turpin, tereddütsüz penaltı noktasını işaret etti.
16. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
32. dakikada Gakpo'nun sol taraftan ortasında ceza sahası uzak köşedeki Jeremie Frimpong'un kafayla indirdiği topa Wirtz gelişine vurdu. Kaleci Uğurcan sağına gelen meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen
Yedekler: Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Berkan Kutlu, Mauro Icardi, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir
Teknik Direktör: Okan Buruk
Liverpool: Alisson, Dominik Szoboszlai, Konate, Virgil van Dijk, Milos Kerkez, Ryan Gravenberch, Curtis Jones, Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Cody Gakpo, Hugo Ekitike
Yedekler: Giorgi Mamardashvili, Freddie Woodman, Joe Gomez, Conor Bradley, Andrew Robertson, Wataru Endo, Alexis Mac Allister, Alexander Isak, Mohamed Salah, Rio Ngumoha
Teknik Direktör: Arne Slot
Gol: Victor Osimhen (dk. 16) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Mario Lemina (Galatasaray) Ryan Gravenberch (Liverpool) - İSTANBUL