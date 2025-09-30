Haberler

Galatasaray-Liverpool maçının ilk 11'leri belli oldu

Galatasaray-Liverpool maçının ilk 11'leri belli oldu
Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Liverpool'u ağırlayacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Liverpool'da Salah ve Isak, karşılaşmaya yedek başlıyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 30 Eylül Salı günü İngiltere'nin Liverpool takımını ağırlayacak.

MAÇ SAAT 22.00'DE

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 22.00'de başlayacak. Müsabakada Fransa Futbol Federasyonundan hakem Clement Turpin düdük çalacak. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, İlkay, Barış Alper, Osimhen.

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Szoboslai, Jones, Wirtz, Gakpo, Ekitike.

SALAH VE ISAK YEDEK

Liverpool'da Muhammed Salah ve Alexander Isak, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlıyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (2)

i.turkum:

çok iyi kadro. başarılar Galatasaray

K?? ????:

yapma ne olur durrr

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
