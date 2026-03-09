Galatasaray-Liverpool maçına doğru

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarın İngiltere temsilcisi Liverpool ile sahasında yapacakları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında "avantajlı skor" almaya çalışacaklarını söyledi.

Buruk, yarın RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak müsabaka öncesinde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya savunma oyuncusu Davinson Sanchez de katıldı.

Kaliteli bir takıma karşı mücadele edeceklerini vurgulayan Buruk, "Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da olmak bizim için çok gurur verici. Sadece bizim için değil, Türk futbolu için de çok değerli. Hem ülke puanı için hem de Avrupa'da Türk futbolunu temsil etmek adına çok önemli bir karşılaşmaya çıkıyoruz. İlk hedefimiz tabii ki birinci maçta üstünlüğü sağlamak. Rakibimizin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Bu sene inişleri çıkışları olsa da rakibimizin çok önemli oyuncuları var. Premier Lig'de şampiyon olma şansları imkansız gibi. O yüzden en büyük hedefleri Şampiyonlar Ligi. Bizim de hedefimiz hem Şampiyonlar Ligi'nde yüksek yerlere gelebilmek hem de Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanmak. Üç kulvarda mücadele ediyoruz. Bu, 11. Şampiyonlar Ligi maçımız olacak. Bu da sezon başından beri oyuncularımla birlikte ne kadar çok emek verdiğimizi, ne kadar yoğun bir fikstür içinde olduğumuzu gösteriyor. Ancak burada olmaktan ne kadar mutlu olduğumuzu da belirtmem gerekiyor. Üç günde bir maç oynasak da bizim için en büyük mutluluk haftada tek maç oynayacağımıza bu maçlara çıkmak. O yüzden hiçbir bahanemiz yok. İki gün önce maç oynasak da yarınki mücadeleye çıktığımızda, kendi stadımızda taraftarımızla birlikte yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışacağız. İyi bir takıma karşı oynayacağız ama önemli bir tecrübemiz var. Rakibimizle daha önce oynadık. İki takım da birbirini çok iyi tanıyor. Tek hedefimiz ilk maçta kazanarak ikinci maç için önemli bir avantaj elde etmek." diye konuştu.

"Sarı kartları en iyi şekilde yönetmemiz gerekiyor"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, kendisi ve 7 futbolcusunun sarı kart sınırında olduğunu hatırlatarak bu durumu iyi yönetmeleri gerektiğini belirtti.

UEFA'nın maç sayısını dikkate alarak değişikliğe gitmesi gerektiğini savunan Buruk, "Şampiyonlar Ligi'ndeki 10 maç sonrası belki bu sarı kartlarla ilgili bir düşürülme olabilirdi. Şu andaki görüntüde yarı finalde sarı kartlar silinecek. Bu tabii ki birçok oyuncu için çok zor. Maç sayısı arttıkça UEFA'nın bir değişikliğe gitmesi şart. Sarı kart sınırında 7 oyuncumuz var. En zoru bizim için aynı mevkideki oyuncuların sınırda olması. Bunu en iyi şekilde yönetmemiz gerekiyor. Bir yandan maçı en iyi şekilde oynamamız diğer yandan da basit kart görmememiz gerek. Oyun içerisinde her türlü kart olabilir ama basit şekilde kart görmemek için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü iki tane maç oynayacağız. Önemli bir kadroya sahibiz, önemli oyuncularımız var ama bundan önce aynı mevkide oyuncuların cezalı duruma düştüğü durumlar bize sıkıntı çıkardı. İnşallah bu olmaz." ifadelerini kullandı.

"Grup maçlarından çok daha farklı bir kafa yapısıyla çıkacaklar"

Okan Buruk, Liverpool'u lig etabında 1-0 yendiklerini ancak son 16 turu eşleşmesinin motivasyonunun farklı olacağını söyledi.

Buruk, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahalarında İngiliz temsilcisini 1-0 mağlup ettiklerini hatırlatarak "Onlar için de önemli bir tecrübeydi. Burada bir maç oynadılar. İki takım da artık birbirini daha iyi tanıyor. Grup aşamasında sadece Galatasaray ve PSV'ye kaybettiler. Bu yüzden bize karşı da daha dikkatli olacaklarını düşünüyorum. Her şeyin dışında bu son 16 maçı. Bundan sonra üç takım daha elediğinizde Şampiyonlar Ligi finaline gidiyorsunuz. Her takım için burası çok önemli. Liverpool'un da özellikle ligdeki durumuna baktığımızda Şampiyonlar Ligi onlar için çok daha önemli motivasyon. Bence grup maçlarından çok daha farklı bir kafa yapısıyla buraya çıkmaya çalışacaklar." yorumunu yaptı.

Hedeflerine maç maç düşünerek ulaşmaya çalışacaklarını dile getiren Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, şöyle devam etti:

"Devler Ligi ve Trendyol Süper Lig'de zorlu maçlar var. Bu birinci maç her şeyden önemli. Burada uzun uzun düşünmeye gerek yok. Maç maç gitmemiz gerekiyor. Hatta yani yarın bu maçı oynayacağız, daha sonra lig maçımız var, daha sonra tekrar Liverpool ile oynayacağız. O yüzden ilk maç bizim için hedef. Bu yolda çok önemli 16 takım var. Herkesin bir yerlere ulaşma şansı var ama bunları sadece maç maç düşünerek gidebiliriz. Şu anda ilk düşüncemiz Liverpool'a karşı kendi sahamızda avantaj yakalayabilmek. Çünkü çok önemli bir takıma karşı oynayacağız."

"Roland bizim için çok önemli işler yapıyor"

Okan Buruk, Macar bir basın mensubunun Roland Sallai ile ilgili sorusunu şöyle yanıtladı:

"Roland bizim için çok önemli işler yapıyor. Kadromuzda birçok oyuncumuz var ve hepsinden maksimumu almaya çalışıyoruz. Roland hem çok iyi bir insan hem çok iyi profesyonel. Takıma da oynadığı her mevkide destek veriyor. Bizim için çok önemli, çok değerli oldu. Geçen hafta bir sakatlığı vardı, Beşiktaş maçında bir bölüm arkada oynattık, bir bölüm önde oynattık. Bizim için çok önemli, çok değerli. Bu maç içerisinde de düşünebileceğimiz oyunculardan birisi."

"Bu turun favorisi tabii ki Liverpool"

Tecrübeli teknik adam, turun favorisinin Liverpool olduğunu dile getirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde her takımın birbirini yenebilecek kalitede olduğunu aktaran Buruk, şunları ifade etti:

"Şampiyonlar Ligi'nde kadro değeri, oyuncu kalitesi çok yüksek takımlar var. Fikstür çekildiğinde en kolay gözüken takım Bodo/Glimt'ti. Şu anda Bodo/Glimt son 16'da. Bu, organizasyonun, katılan takımların ne kadar önemli olduğunu, hepsinin birbirini yenebileceğini çok net gösteriyor. Belki bir önceki turun favorisi Juventus'tu ve elemeyi başardık. Şimdi bu turun favorisi tabii ki Liverpool. O yüzden yarın sahamızdaki ilk maç çok önemli. Birçok takıma karşı oynadık. Her maç bizim için bir tecrübe oldu. Bence Juventus deplasmanında yaşadığımız da bir tecrübeydi çünkü iki maçlık sistemi çok fazla oynamıyorsunuz. Uzun zamandır oynamadığımız bir şeydi. İçeride-dışarıda psikolojisine alışabilmek, bu maçları yaşayabilmek önemli bir avantajla gidip orada farklı bir şeyle karşılaşabilmek bizim için çok önemli bir tecrübeydi. Belki bunu tekrar yaşayacağımız bir eşleşme de olabilir."

"Verilen cezanın çok adil olduğunu düşünmüyorum"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Liverpool ile deplasmanda yapacakları maç için seyirci cezası verilmesinin "adil" olmadığını söyledi.

UEFA'dan gelen cezaya itiraz ettiklerini aktaran 52 yaşındaki çalıştırıcı, "Verilen cezanın çok adil olduğunu düşünmüyorum. Belki bu değişecektir, itirazımız yapıldı. Sadece bir yerden bakmanın da doğru olmadığını düşünüyorum. Orada polislerin de nasıl davrandığı çok önemli. İkinci maçta taraftarımızın yanımızda olması güzel olurdu. Çünkü çok güzel bir stat, çok güzel bir atmosfer var. Daha önce ben futbolcu olarak Anfield'da bulunmuştum. Şimdi teknik adam olarak bunu yaşamak istiyorum. Taraftarımızın da orada olup tribünde yerini almasını istiyorum. Yarınki maç bizim için çok önemli tabii ki. Taraftarımız iç saha maçında ne kadar iyi olduğunu, Avrupa'nın belki de en iyisi olduğunu hep gösterdi." diye konuştu.

"Kadro yaparken gerçekten çok zorlanıyorum"

Okan Buruk, çok iyi bir kadroya sahip olduğunu belirterek ilk 11 belirlerken çok zorlandığını anlattı.

İki ayaklı maçı planlarken sarı kart sınırındaki oyuncuların riskini azaltmak istediğini aktaran Buruk, "Rakibimiz çok kaliteli. Yani oyunun başı da olsa sonu da olsa hep size en tehlikeli şekilde cevap verebilecek bir takım. Sezon başı çok fazla sondakika'>son dakika golleriyle maçlar kazandılar. Wolverhampton maçında bakarsak son dakika golüyle maçı kaybettiler. Oyun içerisindeki alacağınız pozisyona, riske göre değişebiliyor. İki maç oynayacağız. O yüzden iki maçın sonucu da çok önemli. Birinci maçı en doğru şekilde bitirmemiz önemli. Maçın başı ve bitişi, bizim için aynı olması gerekiyor. Başlayan, devam eden, bitiren oyuncular çok önemli olacak. Çok da iyi kadroya sahibiz. Kadro yaparken gerçekten çok zorlanıyorum. Bir yandan da sarı kart sınırındaki 7 oyuncuyu düşünüyorum. İkinci maç için, 'Bu riski nasıl azaltabiliriz?' diye düşünüyorum. Ancak iyi kadroya sahip olmak bizim için ayrı bir avantaj." ifadelerini kullandı.

Buruk, ara transferi iyi geçirdiklerine de değinerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Transferler kadromuzu güçlendirdi. Hepsinden çok memnunum. Noa, Yaser, Boey, Renato, Can Armando, hem karakter hem de oyuncu olarak çok iyi. Hepsi kendilerini Galatasaray'a ait hissediyor. Kadro kalitemiz ilerledi. Şampiyonlar Ligi'nde tecrübemiz arttı. Özgüvenimizin yüksek olduğu bir yerdeyiz. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'dayız, Süper Lig'de lideriz. Yarın 90 dakikada yapacağımız kaliteli işler maçın sonucunu belirleyecek. Takım halinde iyi oynamamız, birlikte savunma yapmamız gerek. İyi savunma yaparsak şanslar bulacağımızı biliyoruz."