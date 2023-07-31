Galatasaray Kulübü, SOCAR ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı

Galatasaray Kulübü, Azerbaycan enerji şirketi SOCAR ile tüm branşları kapsayan sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Sarı-kırmızılı kulüp ile SOCAR arasında 3 yıl için toplam 15 milyon avro+KDV olarak anlaşma sağlanan ve tüm branşları kapsayan sponsorluk, reklam ile tanıtım hakları sözleşmesiyle ilgili imza töreni düzenlendi.

RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Elchin Ibadov, sarı-kırmızılı futbolcular Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Lucas Torreira ile davetliler katıldı.

Törende konuşan Dursun Özbek, çok önemli bir anlaşmaya imza attıkları için mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"SOCAR hepimizin bildiği üzere kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın dünya markası haline gelmiş çok önemli bir enerji şirketi. Avrupa'da önemli hedeflere ilerlediğimiz yolda SOCAR'ın yanımızda olması çok önemli. Bu anlaşma için SOCAR'a teşekkürlerimi iletiyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlhan Aliyev ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu süreci yakından takip ettikleri için de teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin en büyük markası Galatasaray ile SOCAR'ın birlikteliğinin her iki tarafa da büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu süreç kardeş kulübümüz Karabağ ile Bakü'de oynadığımız maçta başladı. Yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını sarmak için onlar da bize desteklerini gösterdiler. Bu iş birliğinin rahmetli Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılında olmasını da çok önemsiyorum. Kulübümüzün bu anma sebebiyle Karabağ'da bir maç ya da Türk cumhuriyetlerinin katılacağı bir organizasyon planladığının müjdesini buradan vermek istiyorum. Anlaşmamız Galatasaray'a, SOCAR'a ve Türk sporuna hayırlı olsun."

Galatasaray ve Azerbaycan arasında iş birliğinin süreceğinin altını çizen Özbek, "İki devlet, tek milletsek, elbette bizim sportif anlamdaki birikimlerimizi Azerbaycan ile paylaşmamız gerek. Bizim bu birlikteliğimizi, hem tarihsel bağlarımız hem iki devletin birbirine olan yakınlığının bir simgesi olarak algılıyorum. Azerbaycan'da da sportif faaliyetler belirli bir seviyede. Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Bu birliktelik elbette takdir edilmesi gereken bir husus. Karabağ Kulübü ile şunu da görüşüyoruz, diğer branşlarda da bir iş birliği olarak bunu algılıyoruz. Birikimleri paylaşmanın, tek millet olmanın gereklerinden biri olduğunu düşünerek bu iş birliğinin devam etmesini diliyorum. Karabağ; Azerbaycan ve Türkiye için çok önemli bir konu. Bu konuda Galatasaray duruşunu göstermek için Karabağ'ı kardeş kulüp seçmiştir ve Azerbaycan'daki tüm faaliyetlerini Karabağ ile geliştirmek niyetindedir." ifadelerini kullandı.

Karabağ ile oynadıkları maçta Azerbaycan'da Galatasaray'a olan büyük sevgiye bir kez daha tanıklık ettiklerini aktaran Dursun Özbek, "Bakü'deki Olimpiyat stadı 65 bin kişi kapasiteli. Maçta 65 bin kişi oradaydı. Kaldığımız otelde, otelin dışında Galatasaray sevgisi inanılmaz. Bu sevgi karşısında yapmamız gereken bir sürü faaliyet var. Karabağ ile bunları planladık. Storlarımızda Karabağ forasının satışı, orada yeni Galatasaray Store'ların açılması… Bu iş birliğinin arkasında duracağız." şeklinde konuştu.

"Sponsorların futbolcu transferindeki desteği övünülecek bir şey." ifadelerini kullanan Özbek, "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu. Galatasaraylı olan herkes katkı vermek istiyor. Bizi seven, Galatasaraylı olmasa da Galatasaray'ın başarılarında katkısı olsun isteyen kuruluşlar bizimle konuşuyorlar ve destek vermek istiyorlar. Bu Galatasaray'ın nasıl bir marka, nasıl bir kurum olduğunun en büyük göstergesi. Sponsorlarımızın iltifatına cevap vermek için sahada başarılı olmayı seçtik. Bizi destekleyen sponsorlarımıza büyük teşekkür ediyorum. Onların da desteğiyle Galatasaray, Avrupa'daki başarı çıtasını daha da yukarılara çekmiştir. Kazanacağımız Avrupa kupalarının kutlamalarını aynı coşkuyla yapmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Süper Kupa'nın Azerbaycan'da oynanması çok iyi olur"

Dursun Özbek, "Önceki döneminizde tribünlerden tepki görmüştünüz. Dün akşam ise 'Büyük başkan' tezahüratlarıyla tribünler size destek verdi. Neler düşündünüz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Dün statta hem duygulandım hem de çok gururlandım. Sadece Galatasaray'a hizmet maksadıyla yönetimde olmayı talep ettim. Geçmiş yıllarda edindiğimiz tecrübeler var. Galatasaray'ı en yüksek yere çıkarmak için hareket ediyoruz. Taraftarlarımız da bunun farkında. İlgileri bizi gururlandırdı. Onlara büyük bir teşekkür gönderiyorum. Hizmet arzumuz daha da kuvvetlenmiştir. Merak etmesinler biz Galatasaray'ın neferiyiz, hizmet etmek asli görevimiz."

Özbek, Fenerbahçe ile karşılaşacakları Süper Kupa finalinin Bakü'de oynanma ihtimaliyle ilgili yöneltilen soruya, "Federasyonun vereceği bir karar. Süper Kupa'nın Azerbaycan'da oynanması çok iyi olur. Bir Galatasaraylı olarak Azerbaycan'a gittiğimiz zaman gördüğümüz ilgi ve alaka, Türkiye'den farklı değil. Elbette çok şık olur. Oradaki kardeşlerimizi de memnun etmiş oluruz düşüncesindeyim. Bu konuda ilgili kişilerle temasımızı yapacağız. İnşallah olur." yanıtını verdi.

Ibadov: "Galatasaray ile uzun vadeli bir yola çıktık"

SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Elchin Ibadov, iki büyük markanın imzasının önemine vurgu yaptı.

"Türkiye'nin en köklü kulüplerinden Galatasaray ile bu sezondan başlayarak uzun vadeli bir yola çıktık." diyen Ibadov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"El ele tutuşup daha büyük başarılar elde etmek için çıktığımız bir yol olarak görüyoruz. SOCAR'ın logosu alevi temsil ediyor. Bu alev kaliteli, yenilikçi hizmet anlayışını temsil ediyor. Biz bu alevimizle inşallah Galatasaray'a Avrupa'da enerji vermeyi amaçlıyoruz. Bu sezondan itibaren Avrupa maçlarında Galatasaray formasının göğsünde SOCAR ismini göreceksiniz. Tüm branşlarda da SOCAR, Galatasaray'ın enerji sponsoru olacak. Galatasaray, bu alevi geçtiğimiz hafta Litvanya'da ilk defa taşıdı. İnşallah çarşamba günü güzel bir galibiyetle bunu daha uzun vadeli taşımak üzere yola başlamış olacağız. Her zaman Galatasaray'ımızın arkasında enerji sponsoru olarak durmaya devam edeceğiz. SOCAR, Azerbaycan'ın devlet petrol şirketi. 15 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. Türkiye'nin en büyük dış yatırımcısıyız. Yabancı yatırımcı ibaresini kullanmadım, burada kendimizi hiçbir zaman yabancı olarak hissetmiyoruz. Azerbaycan vatandaşları olarak tüm Türk takımlarını zaten manevi olarak destekliyoruz. Şimdi logomuzla, alevimizle desteklemeye devam edeceğiz."

Takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da başarı hedeflediklerini belirterek, "Kulübümüzün kurucusu Ali Sami Yen'in Avrupa'da başarılar kazanma, aynı zamanda Türk olmayan takımları yenme hedefleri doğrultusunda desteklerinden dolayı SOCAR'a çok teşekkür ederiz. İnşallah hepimiz için çok başarılı bir Avrupa sezonu olur. Ülkemizi bundan önceki senelerde olduğu gibi gururlandırdığımız bir sezon olsun." şeklinde konuştu.

Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile Yunus Akgün, sponsorluğun kendileri için çok önemli olduğunu belirterek SOCAR'a teşekkür etti.