Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk: Transferde Gerekenden Fazlası Yapıldı

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, transferde gerekenden fazlasının yapıldığını söyledi.

Öztürk, sarı-kırmızılıların unutulmaz oyuncularından "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay'ın vefatının 33. yılı vesilesiyle kabri başında yapılan anma töreninin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Transferde gereken hamleleri yaptıklarını ve neden tepki çektiklerini anlamadığını belirten Öztürk, "Süper Lig'de 19 takım var. Bugün 19 takım için de son gün. Niye Galatasaray bu kadar projektörlerin altında gerçekten bilmiyorum. Çünkü geçen sene şampiyon olduktan sonra, 'Bu takımın neye ihtiyacı var?' diye sorsalardı, 1 ya da 2 oyuncu denebilirdi. Bu kadar. Dünyanın en önemli 3 santrforundan biri gelmiş, 'Daha...' deniyor. Dahanın hesabının ne olduğunu bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Santrfor pozisyonuna yapılan transferlere değinen Öztürk, "Bir Icardi'miz var. Bizim için kral. Aynen Metin Oktay ağabeyimiz o gün nasıl kralsa, şu an takımımız için Icardi öyle. Arkasından bir Batshuayi geldi. Bence ikinci santrfor olarak geldi ama birincisi kadar etkili. Geçen sene rakibimiz Fenerbahçe'de oynarken gördük, her maça katkı sağladı. Dünyanın en büyük 3 santrforundan biri (Victor Osimhen) geldi. Geçen sene Kopenhag'da bize sahayı dar eden adam (Elias Jelert) geldi. Beş tane çok kıymetli transfer yaptık." diye konuştu.

Takımdan ilk 11'de forma giyemeyen oyuncuların ayrıldığını hatırlatan Öztürk, şöyle devam etti:

"Kerem Aktürkoğlu hariç, ayrılanlar geçen sene ilk 11'de fırsat bulamasalar da çok kıymetli oyuncularımızdı. Şampiyonluğumuza katkı vermiş ama ilk 11'de olmayan oyuncularımızdı. Şimdi 2 ya da 3 oyuncu yeterliyken, 5 oyuncunun gelip de transferin yetersiz görülmesini anlamakta zorluk çekiyorum. Okan Hoca'mız ve scout ekibinin bir planı var. O plan çerçevesinde görüşülen oyuncular var ama bir liralık kişiye 5 lira verirseniz, bu yönetimi değil bizden sonraki yönetimleri de bağlar. Bize çok büyük katkılar sağlayan, bugün Florya'da da olmamızın bir sebebi olan Mustafa Cengiz başkanımı ben Galatasaray Lisesi kürsüsünden eleştirmiştim. 'Gomis'ten Falcao'ya 50 milyon avroyu çöpe attınız.' dedim. Onun için bizim artık bu şov transferlerden vazgeçip, Galatasaray'ın geleceğini çöpe atmamamız lazım. Bakın Dursun Özbek liderliğinde bizim en önemli sorunumuz, yaptığımız olumlu şeyleri anlatırken, 'Bu bizim zaten görevimiz, neden anlatıyoruz?' diyoruz. 62 dönüm arazi alındı, stattan Vadi İstanbul'a kadar. Galatasaray adasının kendi tapusu dışında diğer alanlarının üst kullanımı alındı. 50 senedir çivi çakılmamışken Kemerburgaz alındı."

"Yaptıklarımız rakiplerimizi ürkütüyor"

Metin Öztürk, 5 yılda yapacakları işi 1 yılda yaptıklarını ve bunun rakiplerini ürküttüğünü savundu.

Kadro fazlalığı nedeniyle bazı oyuncularla yolları ayırdıklarını hatırlatan Öztürk, şunları aktardı:

"Bu yönetimin hatası, 5 dönemde yapacağı işi 1 dönemde yapmak. Bu da rakipleri ürkütüyor. Çok normal. Ben de diyorum ki diğer 18 takımı neden sormuyorsunuz. Bugün onlar için de son gün. Yani 5 kaleci, 5 santrfor, 10 defansla mı oynayacağız? Şimdi bugün pek çok oyuncumuzu başka takımlara gönderme sebebimiz, kadro fazlalığı. Aynı şeyi Beşiktaş yaşıyor. Yönetimlerde devamlılık esas. Eğer iyi Galatasaraylıysanız ya da hangi takımı tutuyorsanız o takıma değer veriyorsanız, kendi şirketinizde 1 yaptığınız hesabı burada 10 kere yapmanız gerekiyor. Bugün bu futbolcuların hiçbiri 6 aylığına, 1 yıllığına gelmiyor. Yaptığınız kontratlar 4-5 yıllık. Kulübün üstüne ilave bir 50-100 milyon avro koyacaksak, bu kadar kıymetli hizmetler yapan Mustafa Cengiz başkanımı o zaman ben niye eleştirdim. Onun için kaynakları doğru kullanmak lazım."

"Gerçek 5'inci yıldızla taraftarımızla kucaklaşacağız"

Metin Öztürk, sene sonunda şampiyonluğa ulaşacaklarını ifade etti.

Ekip olarak 25'inci şampiyonluğa odaklandıklarını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Belki 1-2 saat içinde netleştireceğimiz transferler vardır. Benim bilgim yok. Başkanımız, Cenk Ergün, futboldan sorumlu yöneticimiz İbrahim Hatipoğlu, Okan Buruk hocamız ve scout ekibi biliyor. Benim isyanım şu; 2-3 oyuncu yeterken, 5 tane Avrupa çapında, dünya çapında oyuncu alınmış bu takıma ve çok ciddi maliyetlerle alınmış. Bu yönetimin ikinci yılı dolmuş, üçüncü yıla giriyor. Rakibimiz 11 senede şampiyon olamazken, burası 2 senede 2 kere şampiyon olmuş. Gerçek Galatasaray taraftarı biliyor ki Okan Buruk hocamız ile ekibi ve Dursun Özbek başkanımız tek şeye odaklandı; 25'inci şampiyonluk, 5'inci yıldız. Onun için sene sonunda göreceksiniz. Başkaları o çakma 5'inci yıldızdan utanırken, biz gerçek 5'inci yıldızla taraftarımızla kucaklaşacağız."