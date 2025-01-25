Galatasaray, Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 22. dakikada Victor Osimhen'le penaltıdan öne geçti. Müsabakada başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 1-0 üstün ayrıldı.

Bu sonuçla namağlup liderliğini devam ettiren Galatasaray, 20. maçında 17. galibiyetini aldı. Üç beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 54'e çıkartarak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki farkı maç fazlasıyla 9 puana yükseltti.

Konyaspor ise 21 puanla 14. sırada kaldı.

Galatasaray, 2 maç sonra kazandı

Galatasaray, 2 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'le oynadığı maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, Konyaspor'u mağlup ederek iki maçlık galibiyet hasretini dindirdi.

Son 26 maçta yenilmedi

Galatasaray, çıktığı son 26 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra Süper Lig'de 18, UEFA Avrupa Ligi'nde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere 26 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 18 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.

Muslera, Galatasaray tarihinde en fazla lig maçı oynayan oyuncu oldu

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Konyaspor karşılaşmasıyla sarı-kırmızılıların tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu ünvanını aldı.

Atakaş Hatayspor'a karşı Süper Lig'deki 428. maçını oynayarak Galatasaray'ın unutulmaz kaptanı Bülent Korkmaz'ın rekorunu egale eden Muslera, Konyaspor karşısında da 429. müsabakasına çıkarak sarı-kırmızılıların tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu konumuna geldi.

Ahmed Kutucu, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı

Galatasaray'ın ikas Eyüpspor'dan kadrosuna dahil ettiği Ahmed Kutucu, sarı-kırmızılı formayla ilk karşılaşmasında görev aldı.

Ahmed Kutucu, karşılaşmada 71. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna girerek Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktı. Milli futbolcu, oyuna dahil olduktan 1 dakika sonra sarı kart gördü.

Gabriel Sara, 3 karşılaşma sonra yeniden sahada

Sakatlığı sebebiyle bir süredir oynayamayan Gabriel Sara, 3 resmi maçın ardından Konyaspor karşılaşmasında forma şansı buldu.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, Galatasaraylı taraftarların alkışları eşliğinde müsabakanın 80. dakikasında Yunus Akgün'ün yerine oyuna dahil oldu.

Osimhen, tüm kulvarlarda 16. golünü attı

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla 20 resmi maçta 16 gole ulaştı.

Sezon başında İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Osimhen, UEFA Avrupa Ligi'nde 5 maçta 4 gol kaydetti. Süper Lig'de de Konyaspor mücadelesiyle 15. maçına çıkan Osimhen, 22. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak 12. golünü attı.

11 maç sonra kalesini gole kapadı

Konyaspor'a karşı gol izni vermeyen Galatasaray, 11 maç sonra kalesini gole kapadı.

Bu sezon 31 resmi maça çıkan Galatasaray, bu karşılaşmaların 26'sında kalesinde golü gördü. UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm maçlarda gol yiyen sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de toplam 5 maçta kalesini gole kapadı.

Vincenzo Montella, yardımcılarıyla maçı yerinde izledi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yardımcı antrenör Selçuk Şahin ve analiz antrenörü Massimo Crivellaro ile Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti.