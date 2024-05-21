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Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışması ve çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, geniş alanda rondo çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışması ve dört takımlı turnuvanın ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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