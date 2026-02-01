Haberler

Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 4 Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 4 Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u konuk ettiği maçta etkileyici bir performans sergileyerek 4-0 galip geldi. Gollerini Aaron Opoku (k.k.), Osimhen (penaltı), Sara ve Icardi (penaltı) ile buldu.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada savunmadan seken topa ceza yayı üzerinden Sara'nın vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt'tan dönen topa Osimhen'in altıpasın sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale çizgisine paralel şekilde auta gitti.

54. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Eren Elmalı'nın yerden içeriye pasında sol çaprazdan Osimhen'in yaptığı vuruşta kaleci Bilal Bayazit topu kurtardı.

60. dakikada sağ kanattan Osimhen'in yerden içeri çevirdiği topa ceza sahası içi sağ çaprazdan Sara'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 3-0

69. dakikada Mendes'in savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Cardoso'nun ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlara gönderdi. VAR'ın uyarısıyla hakem Adnan Deniz Kayatepe ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

90. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Ahmed Kutucu'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Katongo'nun eline çarptı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Adnan Deniz Kayatepe, penaltı noktasını gösterdi.

90+4. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Icardi'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-0

Stat: RAMS Park

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Süleyman Özay, Mehmet Kısal

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai (Kazımcan Karataş dk. 65), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Kaan Ayhan dk. 65), Eren Elmalı, Lemina (Icardi dk. 65), Torreira, Yunus Akgün, Sara, Lang (Asprilla dk. 73), Osimhen (Ahmed Kutucu dk. 82)

Yedekler: Günay Güvenç, Jakobs, İlkay Gündoğan, Gökdeniz Gürpüz, Singo

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kayserispor: Bilal Bayazit, Aaron Opoku (Katongo dk. 87), Semih Güler, Denswill, Carole, Bennasser (Dorukhan Toköz dk. 78), Ramazan Civelek (Mane dk. 46), Furkan Soyalp (Makarov dk. 59), Benes, Cardoso, Onugkha (Mendes dk. 59)

Yedekler: Onurcan Piri, Burak Kapacak, Tuci, Görkem Sağlam, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Radomir Djalovic

Goller: Aaron Opoku (dk. 8 k.k.), Osimhen (dk. 26 pen.), Sara (dk. 60), Icardi (dk. 90+4 pen.) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Eren Elmalı, Lemina (Galatasaray), Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Furkan Soyalp, Denswill, Makarov (Kayserispor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

