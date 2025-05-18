Galatasaray, Kayserispor ile Karşılaşıyor: Osimhen'e Büyük Destek

Galatasaray, Kayserispor ile Karşılaşıyor: Osimhen'e Büyük Destek
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçı için tek değişiklik yaparak kaleci Fernando Muslera'yı kadroya alırken, taraftarlar Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen için destek tezahüratlarında bulundular. Galatasaray, bu maçı kazanarak Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edebilir.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası finalindeki Trabzonspor maçının 11'ine göre Kayserispor karşısında tek değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray evinde Kayserispor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son olarak Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile oynadıkları maçın 11'ine göre Kayseri karşısında tek değişiklik yaptı. Buruk, kupada görev verdiği kaleci Günay Güvenç'in yerine Fernando Muslera'yı oynattı.

Galatasaray'ın 11'i

Galatasaray karşılaşmaya; Fernando Muslera, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski ve Alvaro Morata bekledi.

'Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor' tezahüratı

Galatasaraylı taraftarlar, müsabaka öncesinde Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'e sevgi gösterisinde bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımda kiralık olarak yer alan Osimhen'in transfer edilmesi için 'Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor' tezahüratı yaptı. Taraftar tribünde de 'Stay with us Osimhen' pankartı açtı.

Kutlama hazırlıkları yapıldı

Galatasaray, Kayserispor karşısında en az 1 puan alması durumunda Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılılar, bunun için stadyumda da hazırlıklar yaptı. Müsabakanın bitişinin ardından 25. şampiyonluk ve 5. yıldızla ilgili görseller tribünlerde açılacak. Ayrıca saha içi için de ayrı organizasyon planlandı.

Tribünler doldu

İç saha karşılaşmalarında takımını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarı, Kayserispor karşılaşmasında da tribündeki yerini aldı. RAMS Park'ta tribünleri tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlarla futbolcuları maça hazırladı. Taraftarlar ayrıca tribünde, 'Niyet hayır, akıbet hayır, iyiler sonunda mutlaka kazanır' pankartı açtı.

Öte yandan Galatasaraylı futbolcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili tişörtlerle ısınmaya çıktı.

Şampiyon Kadın Sutopu Takımı, taraftarın karşısına çıktı

2024-2025 Kadınlar 1. Lig şampiyonu olan Galatasaray Kadın Sutopu Takımı, karşılaşma öncesinde taraftarın karşısına çıktı. Saha kenarına çıkan sporcular ve teknik ekibi, Galatasaray Başkanı Durun Özbek, tebrik etti. Daha sonra sporcular ve teknik ekip, taraftarı selamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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