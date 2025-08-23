Galatasaray, Kayserispor ile 59. Randevusuna Çıkıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor ile ligde 59. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, yarın saat 21.30'da Kayserispor'a konuk olacak. Sezona 2'de 2 ile başlayan sarı-kırmızılılar, averajla 3. sırada bulunuyor. Başakşehir'in Avrupa kupaları karşılaşmasından dolayı 1 maçı ertelenen Kayseri ekibi ise 1 beraberlikle 9. sırada yer alıyor.

Galatasaray, Kayserispor'u da mağlup ederek, yoluna yenilgisiz devam etmek istiyor.

59. randevu

Kayserispor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 58 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 36 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri temsilcisi de 5 defa rakibini mağlup etti. 17 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Galatasaray'ın 130 golüne, Kayserispor 46 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon oynanan maçları Galatasaray, 5-1 ve 3-0'lık skorlarla kazandı.

Ligde son 10 maçı kazandı

Süper Lig'de son olarak geçen sezon Beşiktaş'a deplasmanda yenilen sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı müsabakalarda puan kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte geçen sezon 8, bu sezon da 2 olmak üzere toplam 10 karşılaşmayı kazandı. Bu maçlarda 28 gol kaydeden Aslan, kalesinde ise 2 gol gördü.

6 golün 3'ü Barış Alper Yılmaz'dan

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 2 müsabakada rakip fileleri 6 kez havalandırdı ve Konyaspor'dan sonra ligin en golcü 2. takımı konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda bu gollerin 4'ünde Barış Alper Yılmaz'ın imzası var. Barış Alper, Gaziantep FK karşısında 2 gol, 1 asist, Fatih Karagümrük maçında da 1 golle oynadı. Cimbom'un diğer gollerini Mauro Icardi, Eren Elmalı ve Karagümrük mücadelesinde kendi kalesine Fatih Kurucuk attı.

Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'ye transferi gündemde olan ve sarı-kırmızılıların takımda tutmak istediği Barış Alper Yılmaz'ın, Kayserispor karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği son antrenmandan sonra belli olacak.

Kalesini gole kapadı

Galatasaray, bu sezon ligde Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakalarda kalesini gole kapadı. Ligde 2 maçta da gol yemeyen sarı-kırmızılılarda kaleci Günay Güvenç de bu mücadelelerde başarılı performans sergiledi.

Okan Buruk ile Markus Gisdol, 2. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, 1 kez karşı karşıya geldi. Süper Lig'de 2 Şubat 2024 tarihinde Samsunspor ile Galatasaray arasında oynanan müsabakadan Buruk'un sarı-kırmızılıları 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Rekabette farklı skorlu maçlar

Galatasaray - Kayserispor rekabetinde en farklı skorlu galibiyeti İstanbul ekibi elde etti. Aslan, 2015-2016 ve 2022-2023 sezonlarında evinde karşılaştığı Kayseri temsilcisini 6-0'lık skorlarla mağlup etti. Kayserispor ise rakibi karşında ligdeki en farklı galibiyetini, 2021-2022 sezonunda sahasında 3-0'lık skorla aldı. İki takım arasında en gollü maç 1985-1986 sezonunda oynandı ve Galatasaray, Kayserispor'u 5-2 yendi.

Alper Akarsu düdük çalacak

Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Mehmet Kısal yapacak. Maçın 4. hakemi ise Fatih Tokail olacak. - İSTANBUL