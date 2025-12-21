Galatasaray-Kasımpaşa maçının ilk 11'leri belli oldu
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Kasımpaşa ile mücadele edecek.
MAÇ SAAT 20.00'DE
RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. VAR hakemi Sarper BarışSaka olacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Icardi.
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Espinoza, Opoku, Szalai, Frimpong, Atakan, Cem, Diabate, Fall, Gueye.