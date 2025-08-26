Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Yeni Sezona Bolu'da Hazırlanıyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor.

Abant yolu üzerinde bulunan bir otelde kampa giren sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Gabor Gallai yönetiminde günde çift antrenman gerçekleştiriyor.

Yoğun tempoda yeni sezona hazırlanan Galatasaraylı kadın futbolcular, kampta kondisyon, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapıyor.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gallai, mevcut kadrodan çok memnun olduğunu söyledi.

Transfer döneminde olduklarını belirten Gallai, "Yeni oyuncular bekleniyor. Bize uygun isimleri arıyoruz ve yeni transferler yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Adım adım ilerlediklerini belirten Gallai, "Önümüzdeki haftalarda birbirimizi daha iyi tanıyarak daha güzel şeyler ortaya koyacağız. İlk hedefimiz şampiyon olmak. Bunun için buradayız. Galatasaray büyük bir camia. Biz de camiayı ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gallai, yeni sezonda ligde güçlü rakiplerin olacağını dile getirerek, "Geçen sezon 4-5 takım ligi iyi bitirdi. Bu sezon da çok güçlü olacaklar ama alt sıralarda kalan takımlar da olacak. Sonuçta rakipler bizi ilgilendirmiyor, biz sadece kendimize bakıyoruz. Sezonu güzel sonuçlarla kapatacağız." diye konuştu.

Yardımcı antrenör Çağla Korkmaz da sarı-kırmızılı kadın futbol takımını Avrupa'daki kulüplerle aynı seviyeye getirmeyi hedeflediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bunu başardığımızda hepimiz mutlu olacağız. Her gün çabalıyoruz, emek veriyoruz ve sonucun güzel olacağına inanıyoruz. Kadın futbolunun değerini artırmamız lazım. Medyanın ilgisi bu noktada çok önemli. Ülke içinde bunu başardıktan sonra zaten devamı gelecektir. Bizim Galatasaray'daki görevimiz de bu yönde. İlk adımı atmaya çalışıyoruz, gerisi mutlaka gelecektir."

Kaptan Ebru Topçu : "Galatasaray'ın her zaman hedefi şampiyonluk"

Takım kaptanı Ebru Topçu ise kampın verimli geçtiğini dile getirerek, "Şu an her şey güzel. Analizlerimizi yapıyoruz, toplantılar yapıyoruz. Antrenmanlarda yoruluyoruz ama bu yorgunluk bizim için çok önemli. Başarıya ulaşabilmek için şimdi yorulmamız gerekiyor. Galatasaray'ın her zaman hedefi şampiyonluk. Bu sezon da hedefimiz şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek. Bu sezon önemli transferler yaptık ve kulüp olarak yeni yapılanmaya gittik. Kamp sürecinde arkadaşlarımızla birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Buradan döndüğümüzde her şey daha net ve daha iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı kırmızılı takımın Bolu kampı perşembe günü sona erecek.