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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, trafik kazası geçirdi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, trafik kazası geçirdi

Spor Haberleri

Galatasaray'ın genç yıldızlarından Barış Alper Yılmaz, Giresun-Görele yolu üzerinde trafik kazası geçirdi. Futbolcu ve karşı tarafın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kurban Bayramı için memleketi Rize'ye gitmek üzere yola çıkan Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, aracıyla kaza yaptı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Genç futbolcu, Giresun-Görele yolu üzerinde kaza yaptı. Aracında büyük hasar meydana gelen Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gazeteci Yakup Çınar'ın verdiği bilgiye göre, kazaya karışan diğer tarafın da sağlık durumuyla ilgili bir sorun bulunmuyor.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI YAĞDI

Kazaya dair fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması sonrası genç yıldıza geçmiş olsun mesajları yağdı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, trafik kazası geçirdi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, trafik kazası geçirdiBarış Alper Yılmaz

Haberler.com - Spor

Barış Alper Yılmaz Galatasaray Spor Haberler

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