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Galatasaray'ın yeni transferi Roland Sallai, sahaya çıkmadan tarihe geçti

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Galatasaray, yaz transfer döneminin son transferini Bundesliga ekibi Freiburg'dan kadrosuna kattığı Roland Sallai ile yaptı. Sarı-kırmızılılara imza atan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, Cimbom'un ilk Macar futbolcusu olarak kulüp tarihine geçti.

Galatasaray'ın yaz transferini Almanya Bundesliga ekibi Freiburg'dan kadrosuna kattığı Roland Sallai ile kapattı. Sarı-kırmızılıların yeni transferi, daha sahaya çıkmadan kulüp tarihine geçti.

GALATASARAY TARİHİNDEKİ İLK MACAR FUTBOLCU

Roland Sallai, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki ilk Macar futbolcu oldu. Daha önce 52 farklı ülkeden 206 yabancı oyuncuyu kadrosuna dahil eden "Cimbom", Roland Sallai'yi Almanya ekibi Freiburg'dan kadrosuna katarak ilk defa Macar bir futbolcuyu transfer etti.

Galatasaray'ın yeni transferi Roland Sallai, sahaya çıkmadan tarihe geçti

GEÇEN SEZON KARNESİ

Roland Sallai, Bundesliga ekibi Freiburg ile geçen sezon 37 maça çıktı. Macar kanat oyuncusu, 2023-2024 sezonunda Freiburg ile çıktığı 37 maçta 8 gol ve 4 asist kaydetti.

Galatasaray'ın yeni transferi Roland Sallai, sahaya çıkmadan tarihe geçti

GALATASARAY'IN DİĞER TRANSFERLERİ

Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, transfere geçen sezon kadrosunda bulunan Hakim Ziyech'in bonservisini alarak başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Belçikalı santrfor Michy Batshuayi, Danimarka'nın Kopenhag takımından 21 yaşındaki sağ bek Elias Jelert, İngiltere'nin Norwich City takımından Brezilyalı orta saha Gabriel Sara, Fransa'nın Monaco takımından Ismail Jakobs ve İtalya'nın Napoli takımından Victor Osimhen'i renklerine bağladı.

Galatasaray'ın yeni transferi Roland Sallai, sahaya çıkmadan tarihe geçti

EN FAZLA YABANCI BREZİLYA'DAN

Galatasaray, eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu Transfer dönemine kadar 6 kıta ve 52 ülkeden 201 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı. Cimbom, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılar'dan yana kullandı. Sarı-kırmızılı ekip, 64 yılda 25 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

TÜRK ASILLI YABANCILAR

Galatasaray'da başka ülke vatandaşı olan 7 Türk asıllı futbolcu forma giydi. İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok, Almanya vatandaşı olan Pierre Esser ve Kerem Demirbay, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.

GALATASARAY'IN YABANCI FUTBOLCULARI

Galatasaray'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle;

  • Brezilya: 25 / Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao, Tete, Carlos Vinicius, Gabriel Sara
  • Yugoslavya: 16 / Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski
  • Romanya: 15 / Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan
  • Fransa: 10 / Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois, Tanguy Ndombele
  • Almanya: 9 / Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski, Kerem Demirbay, Derrick Köhn
  • Hollanda: 7 / Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel, Patrick van Aanholt
  • Arjantin: 7 / Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero, Mauro Icardi
  • Kolombiya: 7 / Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao, Davinson Sanchez
  • Portekiz: 6 / Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira, Gedson Fernandes, Sergio Oliveira
  • Nijerya: 6 / Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo, Victor Osimhen
  • İsviçre: 6 / Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok, Haris Seferovic
  • Fildişi Sahili: 6 / Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha, Serge Aurier
  • Belçika: 5 / Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda, Dries Mertens, Mitchy Batshuayi
  • İspanya: 5 / Albert Riera, Jose Rodrigues, Inaki Pena, Juan Mata, Angelino
  • Bosna Hersek: 4 / Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic
  • Kamerun: 4 / Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou
  • Çekya: 4 / Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi
  • İsveç: 4 / Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy Durmaz
  • Uruguay: 4 / Andres Fleurquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Lucas Torreira
  • Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 4 / Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama, Cedric Bakambu
  • Senegal: 4 / Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne, Ismail Jakobs
  • Norveç: 3 / Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Fredrik Midtsjö
  • Fas: 3 / Nordin Amrabat, Younes Belhanda, Hakim Ziyech
  • Danimarka: 3 / Victor Nelsson, Mathias Ross, Elias Jelert
  • Polonya: 2 / Roman Kosecki, Marek Godlewski
  • Meksika: 2 / Sergio Almaguer, Giovani dos Santos
  • İngiltere: 2 / Barry Venison, Mike Marsh
  • Hırvatistan: 2 / Robert Spehar, Stjepan Tomas
  • Gana: 2 / Richard Kingson, Ahmet Barusso
  • Arnavutluk: 2 / Klodian Duro, Lorik Cana
  • Avustralya: 2 / Harry Kewell, Lucas Neill
  • Japonya: 2 / Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo
  • Cezayir: 2 / Ismael Bouzid, Sofiane Feghouli
  • ABD: 2 / Brad Friedel, DeAndre Yedlin
  • İtalya: 2 / Morgan de Sanctis, Nicolo Zaniolo
  • Sırbistan: 1 / Sasa Ilic
  • İran: 1 / Naser Sadeghi
  • Surinam: 1 / Ulrich Watson
  • Litvanya: 1 / Gintaras Stauce
  • Zimbabve: 1 / Norman Mapeza
  • Galler: 1 / Dean Saunders
  • İsrail: 1 / Haim Revivo
  • Kuzey Makedonya: 1 / Goran Pandev
  • Yeşil Burun Adaları: 1 / Garry Rodrigues
  • İzlanda: 1 / Kolbeinn Sigthorsson
  • Yunanistan: 1 / Konstantinos Mitroglou
  • Gabon: 1 / Mario Lemina
  • Mısır: 1 / Mustafa Muhammed
  • Şili: 1 / Erick Pulgar
  • Avusturya: 1 / Yusuf Demir
  • Kosova: 1 / Milot Rashica
  • Kanada: 1 / Samuel Adekugbe
  • Macaristan: 1 / Roland Sallai

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Galatasaray Galatasaray Bundesliga Freiburg Futbol Spor

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Yorumlar (2)

murtaza candurak:

çöp

4
2
yanıtYanıtla
Pc Copat:

üşenmeden hepsini okuyan sazan aramaya geldim

2
0
yanıtYanıtla
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