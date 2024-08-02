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Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert, Süper Kupa maçında forma giyemeyecek

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Yarın Süper Kupa'da Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'a Elias Jelert'ten kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı teknik direktörü Okan Buruk, Jelert'in ağrısı olduğunu ve siyah-beyazlılara karşı riske etmeyeceklerini söyledi. Cimbom, genç sağ beki geçtiğimiz günlerde 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile oynanacak olan Süper Kupa için geri sayıma geçilirken sarı-kırmızılı takıma yeni transfer Elias Jelert'ten kötü haber geldi. Genç futbolcunun son durumunu teknik direktör Okan Buruk açıkladı.

JELERT SÜPER KUPA MAÇINDA OYNAMAYACAK

Okan Buruk, Elias Jelert'in bir ağrısı olduğunu ve Danimarkalı futbolcuyu riske etmeyeceklerini söyledi. Buruk açıklamasında "Davinson Sanchez dün çalışmalara başladı. Elias Jelert'in ufak bir ağrısı oldu, riske etmek istemedik. Lig başlayacak, Şampiyonlar Ligi elemesi var. İdmana çıkartabilirdik ama risk almak istemedik. Bir iki gün daha dinlenecek ve çalışmalara başlayacak. Davinson Sanchez de iyi bir şekilde döndü. En kısa zamanda hazır olacak" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert, Süper Kupa maçında forma giyemeyecek

BONSERVİSİ VE MAAŞI

Galatasaray, Kopenhag'tan Elias Jelert 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattı. Bu rakam 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitte Danimarka ekibine ödenecek. 21 yaşındaki sağ bek ile de 5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, Jelert'e sırasıyla 900 bin euro, 1 milyon euro, 1.1 milyon euro, 1.2 milyon euro ve 1.35 milyon euro maaş verecek.

ELIAS JELERT KİMDİR?

Futbol kariyerine Kopenhag'ın altyapısında başlayan Elis Jelert, 2022'de A takıma yükseldi. Kopenhag'da altyapı dahil 138 maça çıkan 21 yaşındaki sağ bek, 3 gol ve 13 asist kaydetti. Jelert, Danimarka Milli Takımı'nda 3 maçta forma giydi. Genç futbolcu, bu yaz Galatasaray'a transfer oldu.

Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert, Süper Kupa maçında forma giyemeyecek

SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş 3 Ağustos Cumartesi günü (yarın) Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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