Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü

Galatasaray'ın Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu kazanmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü. Türkiye'nin dört bir yanında kutlama yapan taraftarlar, yaktıkları meşaleler ile geceyi gündüze çevirdi.