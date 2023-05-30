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Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü

Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü

Spor Haberleri

Galatasaray'ın Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu kazanmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü. Türkiye'nin dört bir yanında kutlama yapan taraftarlar, yaktıkları meşaleler ile geceyi gündüze çevirdi.

Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 yenen Galatasaray, Süper Lig'in 2022-2023 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 23. şampiyonluğun kazanılmasının ardından 81 ilde sokaklara döküldü.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Spor

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