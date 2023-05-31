Galatasaray'ın şampiyonluğu Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te kutlandı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesi, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te kutlandı. Taraftarlar sokaklara çıkarak konvoylar oluşturdu, meşale yaktı ve tezahürat yaptı.