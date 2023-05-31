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Galatasaray'ın şampiyonluğu Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te kutlandı

Galatasaray'ın şampiyonluğu Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te kutlandı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesi, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te kutlandı. Taraftarlar sokaklara çıkarak konvoylar oluşturdu, meşale yaktı ve tezahürat yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesi, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te kutlandı.

Gaziantep'te sarı-kırmızı taraftarlar, takım bayrağı alıp formalarını giyerek kentin bazı merkezlerine geldi.

Üniversite Meydanı'nda toplanan yüzlerce taraftar, tezahürat yaparak, şarkı söyledi.

Sokaklardaysa sürücüler, konvoylar oluşturdu.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da taraftarlar kutlamalar için sokaklara çıktı.

Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, ellerindeki sarı kırmızı bayrakları sallayıp, meşale yaktı.

Bazı taraftarlarsa şarkılar çaldı, oyunlar oynadı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Demokrasi Meydanı'nda buluşan taraftarlar, sanatçı Simge'nin "Aşkın olayım" şarkısını hep birlikte söyledi.

Meşale yakıp, davul zurna eşliğinde halay çeken taraflar, daha sonra konvoy oluşturarak kutlamalara devam etti.

Malatya

Malatya kent merkezinde konvoy oluşturan çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar, ellerinde Galatasaray flamaları ve atkılarıyla kutlama yaptı.

Meşale yakan ve "Şampiyon Galatasaray" tezahüratları yapan taraftarlar, korna çalarak sevinç gösterisinde bulundu.

Adıyaman

Adıyaman'da taraftarlar kutlamalar için sokaklara çıktı.

Sümer Meydanı'nda toplanan kalabalık grup, meşale yaktı, şarkılar çaldı, oyunlar oynadı.

Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, ellerindeki sarı kırmızı bayrakları sallayıp, meşale yaktı.

Kilis

Kilis'te de Galatasaray taraftarları maç sonunda 7 Aralık Üniversitesi civarında bulunan Galatasaray Kafe'de toplanarak şampiyonluğu kutladı.

Meşale yakan taraftarlar sloganlar atarak, araçlarla şehir turu attı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor

Kahramanmaraş Galatasaray Şanlıurfa Malatya Spor Haberler

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