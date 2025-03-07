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Galatasaray'ın kovar gibi gönderdiği futbolcu Avrupa Ligi'nde şov yapıyor

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Süper Lig devi Galatasaray'ın takımdan gönderdiği Angelino, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Roma'nın Athletic Bilbao'yu yendiği maçta çok şık bir gol attı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Roma ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Roma 2-1'lik skorla kazandı.

ANGELINO'DAN ŞIK GOL

İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Athletic Bilbao, 50. dakikada Inaki Williams'ın golüyle öne geçti. Roma, 56. dakikada Zeki Çelik'in asisti ve Angelino'nun golüyle eşitliği sağladı.

2-1 KAZANDILAR

Ahtletic Bilbao, 86. dakikada Yeray Alvarez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Roma, 90+4. dakikada Eldor Shomurodov'un golüyle kazandı.

İşte o gol;

Galatasaray'ın kovar gibi gönderdiği futbolcu Avrupa Ligi'nde şov yapıyor

Galatasaray'ın kovar gibi gönderdiği futbolcu Avrupa Ligi'nde şov yapıyor

Galatasaray'ın kovar gibi gönderdiği futbolcu Avrupa Ligi'nde şov yapıyor

Galatasaray'ın kovar gibi gönderdiği futbolcu Avrupa Ligi'nde şov yapıyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Galatasaray'ın kovar gibi gönderdiği futbolcu Avrupa Ligi'nde şov yapıyor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBeyinsizlerle Mücadele Başkanı:

Okan'ın değerlendiremediği oyunculardan sadece biridir. Okan'ın aldırıp bi türlü kullanmayı beceremediği oyuncular ve boş yere aldırdığı oyuncuların bir kısmını şöyle bi hatırlayalım : Zaha, Ziyech, Bakambu, Ndombele, Batshuayi, Seferoviç, Halil Dervişoğlu, Carlos Vinicius, Serge Aurier, Kazımcan, Mathias Ross, S. Oliviera, Midtsjo, Angelino, Dubois, Tete, Yusuf Demir, Sara, Sallai, Köhn, Jelert, Cuesta.

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