Galatasaray'ın kovar gibi gönderdiği futbolcu Avrupa Ligi'nde şov yapıyor
Süper Lig devi Galatasaray'ın takımdan gönderdiği Angelino, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Roma'nın Athletic Bilbao'yu yendiği maçta çok şık bir gol attı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Roma ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Roma 2-1'lik skorla kazandı.
ANGELINO'DAN ŞIK GOL
İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Athletic Bilbao, 50. dakikada Inaki Williams'ın golüyle öne geçti. Roma, 56. dakikada Zeki Çelik'in asisti ve Angelino'nun golüyle eşitliği sağladı.
2-1 KAZANDILAR
Ahtletic Bilbao, 86. dakikada Yeray Alvarez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Roma, 90+4. dakikada Eldor Shomurodov'un golüyle kazandı.
İşte o gol;