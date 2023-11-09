Galatasaray'ın golü sonrası Okan Buruk kameralara çok kötü yakalandı! Söylediklerini tüm Türkiye duydu

Galatasaray'ın Bayern Münih karşısında 90+3. dakikada farkı 1'e indiren golü sonrası teknik direktör Okan Buruk'un hakeme ettiği küfürler ekrana yansıdı. Yayına sesi de giden Buruk'un hakeme, "Ofsayt verin o..ç.." dedi. Deneyimli hoca, ayrıca maçın son düdüğüyle birlikte de hakeme küfürler savurmaya devam etti.

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Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada sarı-kırmızılıların bir golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, 90+3. dakikada Bakambu tek golün sahibi oldu. Bu gol sonrası ise Okan Buruk, hakeme küfürler yağdırdı.

HAKEME SİNKAFLI KÜFÜRLER

Okan Buruk, Bakambu'nun golü sonrası hakeme dönerek "Ofsayt verin o..ç..." dedi. O anları ekrana yansıyan Buruk'un sesi de yayına gitti ve televizyon başındakiler tarafından duyuldu.

MAÇ SONU ÇILDIRDI

Bayern Münih maçının sona ermesinin ardından ise Okan Buruk adeta çılgına döndü. Deneyimli hoca, hakeme yine küfürler savururken, yanına gelen Bayern Münih Teknik Direktörü Tuchel'i bile adeta gözü görmedi.