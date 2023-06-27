Galatasaray'ın genç yıldızı, 44 yaşındaki oyuncu Mine Tugay'a gönlünü fena kaptırdı
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Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz, ünlü oyuncu Mine Tugay'ın fotoğraflarına beğeni yağdırdı. Sıkı takipçilerine yakalanan Yılmaz'ın daha sonra beğenileri geri çektiği iddia edilirken, sosyal medyada gönlünü 44 yaşındaki güzel oyuncuya kaptırdığına dair yorumlar yapıldı.
Süper Lig'de sezonu şampiyon bitiren Galatasaray'ın 23 yaşındaki yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın, ünlü oyuncu Mine Tugay'ın fotoğraflarını peş peşe beğendiği iddia edildi.
BİRBİRLERİNİ TAKİP ETMİYORLAR
Barış Alper Yılmaz'ın takipçileri genç futbolcunun radarına Mine Tugay'ı aldığını hemen fark etti. Milli futbolcunun takipçilerinin fark etmesinin ardından beğenilerini geri çektiği öne sürüldü. İkili şu an sosyal medyada birbirlerini takip etmiyor.
İYİ BİR SEZON GEÇİRDİ
Barış Alper Yılmaz geçen sezon Galatasaray formasını 32 maçta giydi. 23 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.