Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Süper Lig'de şampiyonluğa inanıyor Açıklaması

Galatasaray'ın eski Brezilyalı futbolcusu Felipe Melo, sarı-kırmızılı ekibin Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Galatasaray'da 2011-2015 arasında 4 sezon forma giyen ve 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ile 1 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Melo, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin (1905 GSYİAD) davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Derneğin, "GSYİAD Talks" etkinliğine katılarak üyelerle bir araya gelen Brezilyalı eski futbolcu, kaleme aldığı "Felipe Melo, İkinci Vatanında Bir Brezilyalının Türkiye Anıları" kitabını imzaladı.

Yeniden Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu belirten Melo, "Uzun zaman sonra buraya döndüm. Çok duygusal anlar yaşıyorum." dedi.

Sarı-kırmızılı ekibe transfer sürecini anlatan Felipe Melo, "Juventus'un oyuncusuydum. Başka bir takıma kiralanmam söz konusuydu. Paris Saint-Germain'e gidiyordum. Uçak biletlerime kadar alınmıştı. O kadar net bir transferdi. Sonrasında Taffarel'den telefon aldım. Taffarel'den gelen telefona bir Brezilyalı olarak kulak vermeniz gerekiyor. O da bana, 'Bizi de bir dinle. İmparator ile bir konuş.' dedi. Fatih hocamla konuştum. Söyledikleri beni çok etkiledi ve ikna etti. Sonrasında da transferim gerçekleşti. İlk Avusturya kampında Inter ile yaptığımız hazırlık maçında gördüğüm atmosfer kariyerimin dönüm noktası oldu. Galatasaray'a ait olduğumu o an anladım." diye konuştu.

Dönemin teknik direktörü Fatih Terim'in kendisini duygusal olarak ikna ettiğine değinen Melo, "Fatih hoca, ne kadar duygusal bir insan olduğumu iyi anlamıştı. PSG'de o zaman Tiago Silva ve Zlatan Ibrahimovic vardı. Normal şartlarda PSG'ye gitmek gerekiyordu. Hocam, 'Taraftarları görünce ne demek istediğimi anlayacaksın.' dedi. Bence Galatasaray'ı en değerli kılan unsurlardan biri taraftarımız. Yurt dışındaki bir hazırlık maçında bile oluşturdukları atmosferle oynamam gereken yere karar vermemi sağladı." ifadelerini kullandı.

Felipe Melo, Galatasaray'ın kalbinde ayrı bir yeri olduğunu dile getirerek, "Birçok kulüpte oynadım. Çok ateşli taraftarlar önüne çıktım. Ancak Galatasaray taraftarı bambaşka. Türk toplumu da öyle. İlk günden beni ve ailemi kabullendi. Çok farklı camialarda oynadım ama vücudumda bir takımın sembolü olan tek dövme Galatasaray ile ilgili. Başka bir takımın da dövmesini yaptırabilirdim ama Galatasaray'a olan bağlılığımı göstermek istedim." şeklinde görüş belirtti.

"Emin adımlarla şampiyonluğa bir daha gidiyoruz"

Trendyol Süper Lig'de dün Göztepe ile yapılan 27. hafta erteleme maçını izlediğini aktaran Melo, sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğa yürüdüğünü ifade etti.

Göztepe müsabakasının oyun olarak iyi geçmediğini anlatan Melo, "Dün acı çektiğimiz bir maç oldu. Artık son düzlükteyiz. Şampiyonluk yolunda gidiyoruz. O yüzden dün bizim olmazsa olmazımız 3 puandı. Oyun veya gollerin şekli çok önemli değil. İlerleyen haftalarda kendi sahamızda Fenerbahçe ile maçımız var. Taraftarımızla çok daha güçlüyüz. Adım adım bakmamız lazım ancak emin adımlarla şampiyonluğa bir daha gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Fenerbahçe derbileri benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor"

Felipe Melo, Türkiye'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin kendisi için çok büyük anlam ifade ettiğini dile getirdi.

Kariyerinde büyük maçları hep sevdiğini anlatan Brezilyalı eski futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Derbilere hep farklı bir gözle baktım. Türkiye'ye geldikten sonra Fenerbahçe maçları ve insanların bakış açısı beni daha da motive etti. Normalde bir lig oynanır, bir de derbiler var diye bakardım. Derbilerde alınan galibiyetlerin sonunda bir kupa verdiklerini düşünürdüm. Bu ortama girdikten sonra Fenerbahçe maçlarının önemini gördüm. O yüzden hep daha fazla motive oldum. Futbolu bırakmama rağmen bütün maçları bu motivasyonla izliyorum. Galatasaray-Fenerbahçe maçları normal ve sadece Türkiye'ye mal olan bir derbi değil. Dünyada bilinen bir derbi. Benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor."

"2012 şampiyonluğu unutturulmamalı"

Felipe Melo, 2012'de Fenerbahçe'nin sahasında kazandıkları şampiyonluğun unutturulmaması gerektiğini söyledi.

Melo, Süper Final'in oynandığı 2011-2012 sezonunda Kadıköy'de kazandıkları şampiyonlukla ilgili, şunları söyledi:

"İnanılmaz bir maçtı. Maça hazırlanışımız, gidişimiz çok farklıydı. Tanrının bize adım adım hazırladığı bir ortam vardı. Türk futbol tarihinde bunun bir kez daha yaşanacağını zannetmiyorum. Buraya gelmeden önce Galatasaray'ın durumu futbol anlamında iyi değildi. Rakibimiz bizden biraz daha iyiydi. Bizim takım yeni kurulmuştu ve ilk günden itibaren şampiyonluğa odaklanmıştık. Farklı bir sezondu. Play-off oynanmıştı. O kadar anlamlı bir şampiyonluk ki her sene en üst seviyede kutlanmalı. Eğer rakibimiz bizim sahamızda bir şampiyonluk kazansa yıl boyunca kutlardı, belki de hala kutlamaya devam ederlerdi. Bence bu kupa hiçbir şekilde unutturulmamalı ve en güzel şekilde kutlanmalı. İnanılmaz büyük bir takımımız var. Bence Fenerbahçe kesinlikle böyle bir başarıyı bizim sahamızda elde edemez."

"En büyük hayalim Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamak"

Melo, en büyük hayalinin teknik direktör olarak Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin benzer bir şampiyonluğa ulaşamayacağını iddia eden Melo, "Kadromuz çok iyi oluşturuldu. Dursun başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür etmemiz gerek. Mükemmel bir takım kuruldu. Çok büyük bir hocamız var. Diğer yandan da büyük bir hoca (kendini kast ederek) geliyor. Ben de hocalığa başlayacağım. İlk başlangıç Galatasaray olmayacaktır ama yolum bir gün burayla kesişecek. En büyük hayalim Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu görmeden hayata gözlerimi yummak istemiyorum. Bunun da bir gün olacağına yürekten inanıyorum. Manchester City ve Paris Saint-Germain bizden büyük camialar değil. Adım adım oraya gideceğiz. Galatasaray bir gün Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu görecektir." diye konuştu.

Gabriel Sara yorumu

Felipe Melo, Galatasaray'dan Brezilya Milli Takımı'na giden vatandaşı Gabriel Sara ile gurur duyduğunu dile getirdi.

Sara'nın milli takıma gitmesinin sorulması üzerine Melo, "Burada tarih yazmış bir Brezilyalı olarak Sara'nın milli takıma gitmesi beni gururlandırdı. Alex de Souza ve Mehmet Aurelio burada efsane oldu. Brezilyalı futbolcuların burada başarılı olması beni mutlu ediyor. Bazen Brezilyalı futbolcular, olumsuzluklarla anılır. Bu tip düzgün karakterlerle kendi ülkemizi burada en iyi şekilde temsil ediyorlar." açıklamasını yaptı.

Melo, hafta sonunda Kocaelispor'un başında Galatasaray'a konuk olacak eski takım arkadaşı Selçuk İnan ile ilgili, "Selçuk benim için çok önemli biri. Burada çok önemli başarılara imza attık. Tarihin en önemli ikilisi olduk. Şimdi de teknik direktör olarak çok iyi işler yapıyor. Sadece Selçuk değil. Bizim jenerasyondan birçok isim hocalığa başladı. Selçuk'a başarılar diliyorum ancak kalbimiz her zaman Galatasaray'dan yana." diyerek sözlerini tamamladı.