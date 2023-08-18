Galatasaray ile Trabzonspor 136. kez karşı karşıya

Galatasaray ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynayacakları maç ile birlikte 136. kez rakip olacak. İki takım arasında geride kalan mücadelelerde sarı-kırmızılıların 60'a 44 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynayacakları maç ile birlikte 136. kez rakip olacak. İki takım arasında geride kalan mücadelelerde sarı-kırmızılıların 60'a 44 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Tredyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor yarın saat 21.45'te Rams Park'ta karşılaşacak. Ligin ilk haftasında sarı-kırmızılılar, deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Bordo-mavililer ise evinde mücadele ettiği Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

136. randevu

Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 135 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 60 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 31 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan karşılaşmalarda Aslan 176, Karadeniz ekibi ise 152 kez rakip fileleri havalandırdı.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadele golsüz beraberlikle sona ererken, İstanbul'daki maçı Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

Ligde 101. maç

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 100 karşılaşmada ise Galatasaray 43 defa 3 puan sevinci yaşarken, Trabzonspor da 32 kez sahadan galip ayrıldı. 25 maçta ise kazanan çıkmadı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 129, bordo-mavililer ise 115 gol attı.

Bu sezon 5 resmi maç oynadı

Galatasaray, bu sezon şimdiye kadar 5 resmi maç oynadı ve 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sezonu erken açan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eledi. Aslan, 3. ön eleme turunda da Olimpija Ljubljana'yı 3-0 ve 1-0'lık skorlarla geçti. Galatasaray, son olarak Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

Son 10 maçta iki takım da 3'er kez kazandı

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan son 10 maçta beraberlikler dikkat çekiyor. Geride kalan 10 müsabakada 4 karşılaşma berabere sona erdi. Sarı-kırmızılılar 3 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer de 3 kez kazanan taraf oldu.

Okan Buruk, Trabzonspor'a karşı 14 maça çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde bugüne kadar Trabzonspor ile 14 kez karşılaştı. Buruk; Galatasaray, Başakşehir, Akhisarspor, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor ve Elazığspor ile bordo-mavililere karşı oynadığı 14 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Aslan, evinde 17 karşılaşmada yenilmedi

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı son 17 müsabakada kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, sahasında son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a karşı aldı. Cimbom, geride kalan 17 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Son 7 lig maçını kaybetmedi

Galatasaray, Süper Lig'de son olarak geçtiğimiz sezon deplasmanda karşı karşıya geldiği Beşiktaş'a yenildi. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından geçtiğimiz sezon oynadığı 6, bu sezon da 1 maç olmak üzere toplam 7 mücadelede 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak. - İSTANBUL