Galatasaray ile Sparta Prag arasında UEFA Avrupa Ligi play-off maçı

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile Çekya temsilcisi Sparta Prag arasında oynanacak play-off turu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: RAMS Park

Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo (İspanya)

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Nelsson, Berkan Kutlu, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Sparta Prag: Vindahl, Vitik, Sorensen, Krejci, Preciado, Kairinen, Laçi, Rynes, Karabec, Birmancevic, Kuchta