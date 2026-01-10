Haberler

Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu

Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu
Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Sarı-lacivertlilerin golleri Matteo Guendouzi ile Jayden Oosterwolde'den geldi. Fenerbahçe, Süper Kupa'nın 4'ncü kez sahibi oldu.

  • Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yenerek Turkcell Süper Kupa şampiyonu oldu.
  • Fenerbahçe, Süper Kupa'yı tarihinde 4. kez kazandı.
  • Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, erkek futbol branşında ilk kupasını kazandı.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-0'lık skorla kazandı.

FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI

4. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Galatasaray defansının uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak Duran'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası sol çaprazından sert şutunda, kaleci Günay uzanarak topu kornere gönderdi.

DAVINSON NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

24. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sane, soldan kazanılan serbest atışta arka direğe ortaladı. Boş pozisyondaki Icardi'nin kafa vuruşunda Ederson'dan dönen topu yakın mesafeden Davinson Sanchez tamamladı ancak meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

FENERBAHÇE GUENDOUZI İLE ÖNDE

28. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Asensio'nun soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu kapan Levent Mercan, pasını Guendouzi'ye aktardı. Fransız futbolcu, ceza yayı önünden yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Günay'ın sağından filelere gönderdi.

GÜNAY'DAN KRİTİK KURTARIŞ

44. dakikada sağ kanatta topla buluşan Musaba'nın ceza sahasına ortasında Abdülkerim Bardakcı'dan seken meşin yuvarlak soldan atağa katılan Levent Mercan'da kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Günay gole izin vermedi.

ZORLU MAÇTA FARK İKİYE ÇIKTI

Fenerbahçe, 48. dakikada farkı ikiye çıkarttı. Sol kanattan kullanılan kornerde Marco Asensio sol ayağıyla ortayı yaptı, kale sahası ön çizgisinin biraz gerisinde sol çaprazda sırtı kaleye dönük şekilde pozisyon alan Jayden Oosterwolde dönerek sol ayağıyla vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti.

EDERSON'DAN İZİN YOK

55. dakikada Galatasaray hücumunda Eren Elmalı sol kanattan son çizgiden sol ayağıyla ortayı yaptı, kale sahasında kaleci Ederson topu kontrol etti.

ÜST ÜSTE KAÇAN POZİSYONLAR

Fenerbahçe, 75. dakikada mutlak fırsatlardan yararlanamadı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Anderson Talisca yakın mesafeden vuruşunu yaptı, kaleci Günay Güvenç'in müdahale ettiği top kaleye doğru yönelirken çizgi üzerinde Mario Lemina son anda yaptığı müdahaleyle golü önledi.

SÜPER KUPA ŞAMPİYONU FENERBAHÇE

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, Süper Kupa'yı tarihinde 4. kez kazandı. 2006 yılından bu yana oynanan Süper Kupa'yı ilk kez 2007 yılında müzesine götüren sarı-lacivertliler, ardından 2009 ve 2014'te de kupayı kazanmıştı. Fenerbahçe, 2014'ten sonra ilk kez bu kupayı kazanırken, toplamda 4. kez mutlu sona ulaştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NI 6. KEZ MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

1965-66 sezonundan 1997-98 sezonuna kadar lig şampiyonuyla Türkiye Kupası şampiyonunu karşı karşıya getiren Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ise Fenerbahçe, 6 kez kazanma başarısı göstermişti.

Sarı-lacivertliler bu kupada 12 kez finale yükselip 5'inden galibiyetle ayrılarak kupaya uzanırken, 1967-68 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası'nı kazandığı için o dönemki statü gereği maç yapmadan kupanın sahibi olmuştu.

SARAN FUTBOLDA İLK KUPASINI KAZANDI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, erkek futbol branşında ilk kupasını kazandı. Kulüpte 21 Eylül 2025'te başkanlığa seçilen Saran, 4 aya yakın bir sürede ilk kupasını elde etti.

Yorumlar (16)

Haber YorumlarıErgün Eroglu:

Helal olsun TFF ye hele başardılar fenere kupa aldırmaya

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme227
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFurkan ÖZCAN:

Gözyaşlarını silmek için kupanın kulplarını ödünç verebiliriz, işin bitince geri getir.

yanıt39
yanıt7
Haber YorumlarıBandorma:

Maçı izledin mi :) Okan bile zıplayacak birşey bulamadı.

yanıt21
yanıt2
Haber YorumlarıAykut ÇELİK:

Ağla

yanıt10
yanıt2
Haber YorumlarıImparator:

ne olacakti Baska 2014 den beri Kupa yoksunu takim

yanıt1
yanıt10
Haber YorumlarıMuratklctr:

Bir gs lik olara fb yi tebrik ediyorum . Okandan hoca falan olmaz. Onuru varsa bu gece istifa eder

yanıt7
yanıt1
Haber YorumlarıSuayip Emergen:

tff ile ne alakası var.. 90 dakikada kaleye 1 şutun yok, icardi bu sene tatil niyetiyle oynuyor, baris bir var bir yok.. okan la günayin dünürlük bağı var herhalde.. okana yazar.. fener icimizden gecti

yanıt9
yanıt0
Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Tebrikler Fenerbahçe gs ile beraber hakemide yendiniz

Yorum Beğen125
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

sonunda gitti ugursuluk

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

