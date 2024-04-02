Canlı anlatım! Mücadelede 2 gol var

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor. RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayan maçı hakem Ali Şansalan yönetiyor. VAR hakemi olarak da Serkan Tokat görev yapıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Galatasaray, ligin geride kalan 30 maçlık bölümünde 26 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 81 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi. Atakaş Hatayspor ise 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 33 puan elde etti. Akdeniz ekibi böylelikle averajla 15. sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Galatasaray : Muslera, Barış Alper, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Wilfried Zaha, Mauro Icardi.

Atakaş Hatayspor: Erce, Kerim, Maksimovic, Burak, Ghoulam, Boudjema, Massagna, Rivas, Pedro, Dele Bashiru, Strandberg.

CANLI ANLATIM

54' Ziyech'in pasında Mertens'in ceza sahası dışından kaleye şutu isabetli olmadı.

53' Kerem Demirbay'ın sol kanattan ortası savunmaya da çarpıp taca gitti.

52' Galatasaray'da Mertens kaleyi karşısına alır almaz yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

50' Mauro Icardi oyuna devam edebilecek.

49' Galatasaray'da Mauro Icardi sakatlık yaşıyor. Sağlık ekibi oyuna davet edildi.

47' Orta alanda Ziyech'in Faouzi Ghoulam'a yaptığı harekete faul düdüğü çalındı.

46' İkinci yarı başladı.

45' İlk yarı bitti. Galatasaray 1-0 Hatayspor

45' Konuk ekipte Faouzi Ghoulam topsuz alanda kendini yere bıraktı.

45' Hatayspor'da rakibine faul yapan Rigoberto Rivas sarı kart gördü.

45' Ghoulam'ın ceza sahası içine ortasında Hataysporlu oyuncular, Barış Alper'in elle oynadığı yönünde itirazda bulunuyor.

38' Sol kanattan yapılan ortada Icardi topa istediği gibi dokunamayınca top oyun alanının dışına gitti, aut.

37' Sarı-kırmızılılar pas yaparak rakip yarı sahada boşluk arıyor.

36' İlk yarıda son 10 dakikalık dilime girildi.

35' Köhn'ün sol kanattan pasında Zaha topuk pasıyla Kerem Demirbay'ı düşündü fakat pası isabetli olmadı.

30' Kendi yarı sahasında topu alan Fisayo Dele-Bashiru hızla Galatasaray ceza sahası içine kadar yöneldi. Dele-Bashiru'nun sağ çaprazdan ortasında takım arkadaşı topla buluşamadı.

29' Bu dakikalarda tempo iki takım adına da epey arttı.

28' DİREK! Mertens'in sol çaprazdan kaleye plase şutu üst direğe çarpıp dışarı gitti.

27' Rakibinden iyi sıyrılan Hakim Ziyech hızla ceza sahası içine girdi. Hakim Ziyech'in ceza sahası içindeki Icardi'ye verdiği pası rakibinde kalıyor.

25' Ghoulam'ın kullandığı köşe vuruşunda Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşu üstten auta gitti.

25' Sağ kanattan yapılan ortada Rivas'ın kafayla ceza sahası içine çevirdiği top Nelsson'dan kornere gitti.

24' Hatayspor bu dakikalarda daha fazla topla oynayan taraf oluyor.

23' KAÇTI! Savunma arkasına atılan uzun topta topu alan Rivas kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Muslera'yı geçemedi.

22' Hatayspor'da bu kez Killama yerde kaldı. Ümit Öztürk oyunu yeniden durdurdu.

21' Orta alanda topu almak isteyen Ömer Faruk Beyaz yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu.

20' Bu dakikalarda her iki takımda karşılıklı top kayıpları yapıyor.

17' BOMBOŞ! Barış Alper yine sağ kanattan etkili geldi. Barış'ın ortasında herkesi aşan top arka direkteki Icardi'ye geldi. Icardi boş pozisyonda topu ağlara yollayamadı, aut.

16' Mertens'in ortasında savunma ön direkte topu karşılıyor.

15' Barış Alper'in sağ kanattan ortasında Icardi'nin kafa vuruşu savunmaya çarpıp kornere gitti.

14' Erce Kardeşler'in uzun pasında Muslera, savunma arkasına hareketlenen rakibinden önce kalesinden çıkıp topu uzaklaştırdı.

13' Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda boş durumda kalan Icardi düzgün bir kafa vuruşuyla kaleci Erce'yi geçmeyi başardı.

12' GOOL Galatasaray, Icardi ile 1-0 öne geçti.

12' Barış Alper'in sağ kanattan ortasında savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti.

11' Hızla içeriye giren Köhn'ün ortasında Hakim Ziyech'in vuruşunu savunma karşıladı. Atağın devamında sağ kanattan yapılan ortaya iyi yükselen Icardi'nin kafa vuruşu yine savunmadan dönüyor.

8' Orta alanda topu alan Carlos Strandberg, Victor Nelsson'un müdahalesiyle devam edemedi. Karar faul.

7' Galatasaray hazırlık pasları gerçekleştiriyor.

6' Hakim Ziyech'in ortasında Dries Mertens'in kafa vuruşu kalenin yanından dışarıya gitti.

5' Ev sahibi ekip, ön alanda baskı yaparak rakibine rahat oyun kurma fırsatı vermek istemiyor.

4' Ömer Faruk Beyaz'ın ceza sahası dışından şutu kaleyi bulmadı. Aut.

3' Savunma arkasına sarkan Bashiru geriden gelen Ömer Faruk'a pasını verdi. Ömer Faruk'un ortasını Galatasaray savunması karşıladı.

2' Rivas'ın sol kanattan ortasında Zaha ceza yayı üzerinde topu uzaklaştırdı.

1' Maç başladı...