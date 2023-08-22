Galatasaray, Hakim Ziyech'in lisansını çıkardı
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Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kadrosuna kattığı Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in lisansını çıkardı.
Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kadrosuna kattığı Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in lisansını çıkardı.
Galatasaray, Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in lisansını çıkardı. Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki futbolcuyla ile 30 Haziran 2024'e kadar sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor