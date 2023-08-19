Galatasaray, Hakim Ziyech'i İstanbul'a getirdi
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Galatasaray, Chelsea forması giyen Hakim Ziyech'i transfer etmek için harekete geçti. Faslı futbolcu İstanbul'a getirildi ve transferin resmi olarak açıklanması bekleniyor.
Ziyech, Galatasaray için İstanbul'da
Serhan TÜRK / İSTANBUL,(DHA)- Galatasaray, 30 yaşındaki Faslı milli futbolcu Hakim Ziyech'i İstanbul'a getirdi.
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip son olarak Chelsea forması giyen Hakim Ziyech'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Faslı futbolcuyu taşıyan uçak 00.15 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. İngiltere'de detayları sağlık kontrollerinden geçen Ziyech'in transferinin önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor