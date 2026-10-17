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Galatasaray, Gençlerbirliği'ni İrfan Can'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 yendi

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Galatasaray, Gençlerbirliği'ni İrfan Can'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 yendi
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Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Galatasaray'ın galibiyet golü 88. dakikada İrfan Can Eğribayat'ın kendi kalesine attığı golle geldi.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses, Murat Altan, Hüseyin Aylak

GENÇLERBİRLİĞİ: İrfan Can Eğribayat, Fıratcan Üzüm (Dk. 90 Koita), Metehan Baltacı, Goutas, Thalisson, Diabate (Dk. 90 Martor), Gouveia (Dk. 71 Orakpo), Luis (Dk. 80 Göktuğ), Salih Uçan (Dk. 71 Ülgün), Tongya, Mendes

GALATASARAY: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 70 Jakobs), Sara (Dk. 61 İlkay Gündoğan), Lemina, Sane (Dk. 61 Leao, Dk. 77 Deniz Gül), Batrakov, Barış Alper Yılmaz (Dk. 61 Yunus Akgün), Victor Osimhen

GOL: Dk. 88 İrfan Can Eğribayat (K.K) ( Galatasaray )

SARI KART: Osimhen ( Galatasaray )

Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

2'nci dakikada Galatasaray'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Eren'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Sara'nın sol ayağıyla çektiği şut kaleci İrfan Can'da kaldı.

7'nci dakikada Gençlerbirliği'nin sol kanattan kullandığı kornerde Gouveia'nın ortasına ön direkte Goutas kafa vuruşunu yaptı. Top, direğin yanından dışarı çıktı.

22'nci dakikada Galatasaray'ın merkezden geliştirdiği atakta Abdülkerim'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Batrakov, savunma arkasına sarkan Osimhen'i gördü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen'in vuruşunda top, direğin yanından auta çıktı.

36'ncı dakikada Gençlerbirliği gole çok yaklaştı. Gouveia'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Sanchez müdahale etmek isterken meşin yuvarlak Salih Uçan'ın önünde kaldı. Salih'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan'ın ayağına çarpan top, direğe çarparak kornere çıktı.

43'üncü dakikada Galatasaray, ceza sahası önünde yaptığı paslaşmalarla boşluk aradı. Batrakov'un pasını alan Sara'nın ceza yayı gerisinden sol ayağıyla gönderdiği sert şut, kalenin sol tarafından dışarı gitti.

45+1'inci dakikada Gençlerbirliği savunmasının kaptırdığı topu alan Osimhen, Batrakov'dan aldığı pasla ceza sahasına girdi. Osimhen'in uzak direğe gönderdiği ortada arka direkte boş durumda bulunan Sane'nin yakın mesafeden boş kaleye vuruşu auta çıktı.

50'nci dakikada Galatasaray'ın Abdülkerim ile geliştirdiği atakta, savunma arkasına gönderilen pasla topla buluşan Sallai'nin yakın köşeye yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can gole izin vermedi.

55'inci dakikada Gençlerbirliği'nin baskısında ceza yayı gerisinde topla buluşan Luis'in sert şutunda kaleci Uğurcan, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

60'ıncı dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Osimhen'in ön direkte yaptığı kafa vuruşunda kaleci İrfan Can, parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

67'nci dakikada Galatasaray'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Batrakov, ceza sahasına yöneldiği sırada Fıratcan ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular penaltı beklerken hakem oyunu devam ettirdi.

88'inci dakikada Galatasaray öne geçti. Batrakov'un orta alanda kazandığı topun ardından Yunus Akgün'ün pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Deniz Gül'ün yakın köşeye yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can topu kontrol edemedi. Direğin dibinden ağlara giden meşin yuvarlakla Galatasaray öne geçti: 0-1.

Maçın geri kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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