Galatasaray, Gaziantep'e deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup oldu

Sarı-Kırmızılılar iki Barcelona ve Beşiktaş derbisinden sonra yorgun düştü. Aslan, 7 maçtır kazanamayan Gaziantep FK'ya deplasmanda 3-1 kaybetti.

ASLAN KAYIP

Gaziantep karşılaşmada daha üstün oynayan taraf oldu. Ev sahibi ekip ilk yarım saatte daha baskılıydı ancak 34'te sahneye Gomis çıktı. Galatasaray'ın ilk atağı gol oldu. Ancak sevinç uzun sürmedi. Djilobodji 45+4'te skoru eşitledi. Asisti Maxim yaptı.

BAMBAŞKA İKİNCİ YARI

Galatasaray ikinci yarıda oyundan koptu. Ev sahibi ekip peş peşe bulduğu pozisyonları gole çeviremedi ancak 70'te penaltı çaltı. 71'de Maxim, Gaziantep'i öne geçirdi. 81'de Maxim bu kez asist yaptı, Figueiredo golü yaptı.

HASRET BİTTİ

Süper Lig'de son 6 maçında 4 mağlubiyet 2 beraberlik alan Gaziantep'in hasreti Galatasaray maçıyla bitti. Bu galibiyet düşme hattından bir adım daha uzaklaştırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 82 GOL: Sol kanattan Alexandru Maxim iki kişiden topu kurtardı ve arka direkte kendini unutturan Joao Figueiredo'ya gönderdi. Onun kale önünde düzgün vuruşu ağlarla buluştu.

Dakika 77: Emre Kılınç oyundan çıktı, Barış Alper oyunda.

Dakika 74: Kerem topu ceza sahası içine taşıdı, pasını verdi, Gomis karşı karşıya kalecinin üstüne vurdu

Dakika 71 GOL: Maxim, penaltıdan attığı golle Gaziantep'i 2-1 öne geçirdi.

Dakika 69: Köşe gönderi yakınlarında kazanılan taç atışında içeriye gönderilen topu Berkan, Joao Figueiredo'ya ceza sahası içinde yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

Dakika 69: Galatasaray'da Olimpiu Morutan'ın yerine Ryan Babel oyuna girdi.

Dakika 65: Hızlı gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içinde Kerem yanındaki Gomis'e bıraktı, o ceza sahası dışında bulunan Emre'ye gönderdi, Emre'nin vuruşunu kaleci Günay son anda kornere çeldi.

Dakika 63: Galatasaray'da Olimpiu Morutan, sağ kanattan Sagal'dan sıyrıldı ve sol ayağıyla kaleyi düşündü ancak top farklı şekilde auta gitti.

Dakika 60: Gaziantep ikinci yarıda topun hakimi. Bu dakikalarda çok etkili oluyorlar.

Dakika 51: Gaziantep'te Maxim, sağ kanattan aldığı topu bekletmeden ceza sahasına gönderdi, kale önünde Joao Figueiredo müsait pozisyonda topu üstten auta gönderdi.

Dakika 48: Kerem'in tedavisi tamamlandı ve oyun yeniden hareketlendi.

Dakika 47: Galatasaray'da Kerem, Papy Djilobodji ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Sağlık görevlileri onun için oyun alanında.

Dakika 45+4 GOL: Ceza sahası sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta Alexandru Maxim arka direğe çok iyi ortaladı, o bölgede Papy Djilobodji topa gelişine iyi vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Dakika 45: Galatasaray'da Gomis, Stelios Kitsiou'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Dakika 34: GOL! Galatasaray'da Kerem sol kanattan müthiş bir çalımla Papy Djilobodji'den sıyrıldı ve ceza sahası önündeki Morutan'a pası gönderdi, onun vuruşu savunmaya çarptı ve Gomis'in önüne düştü. Gomis'in düzgün vuruşu ağlarla buluştu.

Dakika 27: Gaziantep bu dakikalarda baskısını artırdı. Galatasaray çıkmakta zorlanıyor.

Dakika 24: BÜYÜK TEHLİKE! Kitsiou karşı karşıya pozisyonda Muslera'yı geçemedi.

Dakika 22: Galatasaray'da Morutan, orta alanda hızlı hücuma çıkmak isteyen Recep'i çektiği için sarı kart gördü.

Dakika 21: Soldan Maxim'in kullandığı köşe vuruşunu savunmada Nelsson son anda araya girdi.

Dakika 20: Gaziantep'te Joao Figueiredo sol kanattan içeriye girmek isterken Marcao kademeye girdi ve topu kornere çeldi.

Dakika 12: Gaziantep'te Maxim, ceza sahasına uzak bir noktadan kaleyi düşündü ancak bu top Muslera'da kaldı.

Dakika 10: Gaziantep'te Sagal sol kanattan aldığı topu bekletmeden ceza sahasına ortaladı ancak savunmada Nelsson topu karşıladı.

Dakika 9: Doğan'ın pasıyla sağ çaprazdan topla buluşan Joao Figueiredo sağ ayağıyla kaleyi düşündü, top Muslera'da kaldı.

Dakika 8: Gaziantep'in sağdan kazandığı köşe vuruşunu Maxim içeri ortaladı, kale önünde Emre topu karşıladı.

Dakika 6: Galatasaray kalesinde tehlike! Doğan'ın ortasında Muhammet'ten önce Semih uzaklaştırdı topu.

Dakika 3: Galatasaray'da Kerem rakip yarı alanda Stelios Kitsiou'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Sağlık görevlileri onun için oyun alanında.

Dakika 1: Muslera'nın hatalı pasında ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet bekletmeden vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

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