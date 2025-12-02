Galatasaray, Fenerbahçe ile 1-1 Berabere Kaldı

GALATASARAY, Süper Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Son 10 deplasmanda rakibine yalnızca bir kez yenilen sarı-kırmızılılar, uzatma dakikalarında yedikleri golle galibiyeti kaçırdı. Ligde 3'üncü beraberliğini alan Galatasaray , puanını 33'e çıkararak liderliğini korudu.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu oldu. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayan müsabaka ortada geçerken, her iki takımda oyun kurmakta çok zorlandı. Karşılaşmanın 27'nci dakikasında Galatasaray, Leroy Sane'nin ayağından bulduğu golle öne geçti. Topa daha fazla sahip olan Galatasaray, oyunun temposunu da iyi ayarladı. İlk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda Galatasaray, takım halinde savunmayı ön plana çıkararak kapandı. Fenerbahçe ise ataklarını sıklaştırdı. Sarı-kırmızılı ekip, uzun bir süre savunmada kusursuz performans sergilerken skoru da korudu. Galatasaray, karşılaşmanın son bölümlerine doğru 90+5'inci dakikada Jhon Duran'ın attığı kafa golüne engel olamadı ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

SON 10 DERBİDE TEK YENİLGİ

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kalarak son 10 derbide sadece 1 kez yenilgi yüzü gördü. Bu derbiyle birlikte 2017-2018 sezonu sonrası Galatasaray, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde 9'u Süper Lig ve 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 10 maça çıktı. Söz konusu bu karşılaşmalarda Galatasaray, Süper Lig'de 4 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 galibiyet çıkarmıştı. Dış sahada oynanan derbilerde 4 kez sahadan beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 1 maçı da kaybetmişti.

OKAN BURUK KADIKÖY'DE MAĞLUP OLMUYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekip yönetiminde dış sahada Fenerbahçe'ye karşı 5'inci maçına çıktı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlanırken, 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam da Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı bir kez daha mağlup olmadı. Buruk, daha önce Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde toplamda 3 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.

LEROY SANE'NİN İLK DERBİ GOLÜ

Galatasaray'ın 29 yaşındaki Alman oyuncusu Leroy Sane, Fenerbahçe derbisinde fileleri havalandırarak sarı-kırmızılı formayla 4'üncü golüne imza attı. Süper Lig'in 14'üncü haftasında 1-1 eşitlikle sonuçlanan Fenerbahçe karşılaşmasında 27'nci dakikada takımının tek golünü kaydeden Sane, ilk kez bir derbi maçta gol atmış oldu. Bu sezonki gol sayısını 4'e çıkaran Alman oyuncu, daha önce Zecorner Kayserispor (1) ve RAMS Başakşehir (2) maçlarında ağları sarsmıştı.

KAZIMCAN KARATAŞ SEDYEYLE OYUNDAN ÇIKTI

Galatasaray'ın 23 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş, Fenerbahçe derbisinde sahayı sedyeyle terk etti. 90+1'inci dakikada orta çizgide Lucas Torreira'yla birlikte hava topuna çıkarken kafa kafaya çarpışan Kazımcan, bir süre yerden kalkamadı. Pozisyonun devamında hakem oyunu durdururken, sağlık ekipleri iki oyuncuya da müdahale etti. Başına bandaj yapılan Torreira oyunda kalmayı sürdürdü. Kazımcan ise sedyeyle direkt soyunma odasına götürüldü. Galatasaray'dan oyuncunun sakatlığıyla ilgili bir açıklama yapılmazken, kafa travması sebebiyle oyundan alındığı öne sürüldü.

Öte yandan Kazımcan, Galatasaray'ın 27'nci dakikada bulduğu gol sonrası sevinç sırasında köşe gönderinin yakınlarında tribünden gelen yabancı maddeyle de yüzüne darbe almış, bir süre yerden kalkamamıştı.

YUNUS AKGÜN SAHALARA GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'ın 25 yaşındaki milli oyuncusu Yunus Akgün, Fenerbahçe maçıyla birlikte yaklaşık 1 ay sonra sarı-kırmızılı formayı giydi. Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanan Trabzonspor karşılaşmasının ardından kasık fıtığı ameliyatı olan Yunus, bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Süper Lig'de Kocaelispor ve Göztepe maçlarını kaçıran milli oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Bodo/Glimt ve Union Saint-Gilloise'a karşı forma giyememişti. Fenerbahçe derbisine yedek soyunan Yunus Akgün, karşılaşmanın 90+4'üncü dakikasında sakatlanan Kazımcan Karataş'ın yerine oyuna dahil olarak 4 maç sonra sarı-kırmızılı formasına kavuştu.

ARDA ÜNYAY İLK KEZ BİR DERBİ MAÇINDA FORMA GİYDİ

Sarı-kırmızılı ekibin 18 yaşındaki genç savunmacısı Arda Ünyay, ilk derbi atmosferini Fenerbahçe karşısında yaşadı. Karşılaşmaya yedek soyunan Arda, 77'nci dakikada İlkay Gündoğan'ın yerine oyuna dahil oldu. Kariyerindeki ilk derbi maçına çıkan genç oyuncu, mücadelede takımının savunma hattında görev aldı. Öte yandan Arda Ünyay, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de ilk kez 5'inci hafta oynanan Union Saint-Gilloise maçında forma giymişti.