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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için hakem adayları belirlenmeye başlandı. Dev maçta yerli mi yoksa yabancı hakemin mi düdük çalacağı henüz belirsiz. Fenerbahçe'nin yabancı hakem talebine rağmen TFF'nin kararı henüz netleşmiş değil. Yerli orta hakem kararı çıkması durumunda favori adayın Halil Umut Meler olduğu belirtiliyor. Yabancı hakem kararı çıkması durumunda ise favori Szymon Marciniak.

Süper Lig'de sezonun kaderini belirlemesi beklenen Galatasaray- Fenerbahçe derbisine iki haftadan az bir süre kaldı. Dev maçta hangi hakemin düdük çalacağı merak konusu. Fenerbahçe derbide yabancı orta hakem talebini defalarca dile getirirken TFF henüz karar vermiş değil.

İşte dev maçta görev alması olası yerli ve yabancı hakemler;

Galatasaray-Fenerbahçe maçı için yerli orta hakem kararı çıkması halinde TFF'nin dev maça bu kez tecrübeli isim atamasına kesin gözüyle bakılıyor. Hürriyet'in haberine göre bu durumda favori aday Halil Umut Meler. İkinci aday olarak ise Atilla Karaoğlan'ın göze çarptığı haber detayında yer aldı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz adayHalil Umut Meler

Yabancı hakem kararı çıkması durumunda ise favori Szymon Marciniak. Polonyalı hakem geçtiğimiz günlerde yaptığı verdiği röportajda Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yönetmekten mutluluk duyacağını ifade etmişti. TFF Danışmanı Vitor Melo Pereira'nın etkisiyle Portekizli bir hakemin de derbiye atanabileceği belirtildi. Artur Soares Dias başta olmak üzere başka bir Portekizli hakemin de dev maçta görev alabileceği vurgulandı. Diğer olasılık olarak da İskandinav ülkelerinin FIFA elit kategorideki hakemleri. Bu durumdaki adaylar ise Norveçli Espen Eskas ve İsveçli Tess Olofsson.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz adayAtilla Karaoğlan

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun iyi ilişkilerinin olduğu UEFA Başkanı Alexander Ceferin'in ülkesi Slovenya'nın bir numaralı hakemi Slavko Vincic de bir diğer aday olarak dikkat çekiyor.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz adaySzymon Marciniak

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday
Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Umarım hakedenin kazandığı hilesiz bir maç olur, tek dileğimiz bu GS taraftarı olarak...

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Haber YorumlarıÖMER CAN:

Maç skorunu şimdiden vereyim GS 3-1 FB istediğiniz yerde istediğiniz hakemle hiç farketmez.

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