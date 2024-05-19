Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Hakem ve Takım Kadroları Belli Oldu
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakem ve takım kadroları açıklandı. Maç, RAMS Park'ta oynanacak ve Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay hakem üçlüsü yönetecek. Galatasaray'ın kadrosunda Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi yer alırken, Fenerbahçe'nin kadrosunda ise Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Djiku, Fred, Mert Hakan Yandaş, Szymanski, Tadic, Batshuayi bulunuyor.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: RAMS Park
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Djiku, Fred, Mert Hakan Yandaş, Szymanski, Tadic, Batshuayi