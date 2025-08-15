Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü Konuk Etti: Icardi ve Osimhen Kadroda

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk haftada Gaziantep FK karşısında kazanan kadroyu bozmadı.

Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta yapılan maça, Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Victor Osimhen, Arda Ünyay yer aldı.

Okan Buruk, Süper Lig'in ilk haftasında 3-0 kazandıkları Gaziantep FK müsabakasının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Icardi, 281 gün sonra kadroda

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 281 gün sonra bir maçın kadrosunda yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon 7 Kasım 2024'te İngiltere temsilcisi Tottenham ile yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanarak sezonu kapatan Icardi, uzun süre sahalardan uzak kaldı.

Mauro Icardi, Tottenham müsabakasının ardından Fatih Karagümrük maçıyla takıma döndü. Tecrübeli santrfor, yedekler arasındaki yer alarak ilk kez maç kadrosuna girdi.

Osimhen ilk kez kadroda

Galatasaray'ın yıldız transferi Victor Osimhen, bu sezon ilk kez maç kadrosuna yazıldı.

Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Nijeryalı yıldız için kulübü Napoli'ye 75 milyon avro ödendi. Temmuz ayının son günlerinde kadroya katılarak çalışmalara başlayan Osimhen, antrenman eksikliği nedeniyle ilk haftadaki Gaziantep FK maçının kadrosuna alınmadı.

Bu sezon ilk kez bir resmi maçta taraftarının önüne çıkan Galatasaray'da Osimhen de 21 kişilik kadroda kendisine yer buldu.

Taraftarıyla 77 gün sonra buluştu

Galatasaray, 77 gün sonra bir resmi maçta taraftarının önüne çıktı.

Süper Lig'de sezonu 30 Mayıs'taki RAMS Başakşehir maçıyla kapatan sarı-kırmızılı ekip, ilk kez Seyrantepe'de bir resmi maçta taraftarıyla buluştu. Ev sahibi takım taraftarları, stadı tamamen doldurarak takımlarına destek verdi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sahasında Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Strasbourg'u 3-1 yenerken, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Lazio ile 2-2 berabere kalmıştı.

Taraftarlardan Filistin mesajı

İki takım taraftarları, İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırıma tepki gösterdi.

Geçen yıl da sık sık benzer pankartlara yer veren Galatasaray taraftarı, kale arkasına "Özgür Filistin" "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır" "Filistin'de insanlık ölüyor" ve Dünya soykırımı canlı canlı izliyor" yazılı pankartlar açtı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde Doğu Tribünü'nde Hz. Ali'ye ait, "Eğer zalim ısrarla zulmetmeye devam ediyorsa bil ki sonu yakındır. Mazlum da ısrarla direniyorsa bil ki zafer yakındır" sözünün yer aldığı pankart açtı. Pankarttaki "Mazlum" ifadesi Filistin bayrağının renklerinde yazıldı.

Fatih Karagümrük taraftarlarının olduğu misafir takım tribününde de, "Gazze'de zulüm var sessiz kalma" yazılı pankart yer aldı.

RAMS Park'ta yeni LED ekranlar

Galatasaray Kulübü, RAMS Park'a yeni LED ekranlar yerleştirdi.

Yeni sezon öncesinde stadın ışıklandırmasını yenileyen sarı-kırmızılı kulüp, tribünler arasına da 2 katlı LED şeritler yerleştirdi. Galatasaray Kulübü, söz konusu ekranlardan yayımlanacak reklamlarla yıllık 10 milyon avro gelir hedefliyor.

Kürekçi Enes Biber'e plaket

23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Galatasaray'ın milli kürekçisi Enes Biber'e plaket verildi.

Maç öncesinde taraftarlarla buluşan Enes'e plaketi Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk takdim etti. Sarı-kırmızılı taraftarları ismi anons edilen genç kürekçiye alkışlarla destek oldu.

Karagümrük, sezonu Galatasaray deplasmanından açtı

Fatih Karagümrük, 1 sezon sonra döndüğü Süper Lig'de sezonun ilk maçında Galatasaray deplasmanına çıktı.

Sezonun ilk haftasındaki RAMS Başakşehir müsabakası rakibinin Avrupa kupalarında eleme mücadelesi nedeniyle ertelenen kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezondaki ilk maçında Galatasaray ile karşılaştı.

İstanbul temsilcisi, müsabakaya Ivo Grbic, Atakan Çankaya, Fatih Kurucuk, Jure Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Marius Doh, Berkay Özcan, Daniel Johnson, Ahmet Sivri, Serginho, Tiago Çukur 11'i ile çıktı.

Teknik direktör Marcel Licka yönetimindeki Fatih Karagümrük'ün yedek kulübesinde Kerem Yandal, Furkan Bekleviç, Tuğbey Akgün, Tarık Buğra Kalpaklı, Alper Emre Demirol, Barış Kalaycı, Ömer Faruk Gümüş, Andre Gray, Anıl Yiğit Çınar yer aldı.