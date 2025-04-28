Galatasaray, Eyüpspor'u 5-1 ile Geçti ve Şampiyonluk Yolunda Hata Yapmadı

SÜPER Lig'in 33'üncü haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 80'e çıkardı ve şampiyonluk yolunda hata yapmadı. Aslan, ligde son 5 haftaya 5 gollü galibiyetle girerken, en yakın rakibi Fenerbahçe ile 5 puanlık farkı da korudu.

Galatasaray, Süper Lig'de kalan 5 karşılaşmanın 3'ünü RAMS Park'ta oynayacak. Sarı-kırmızılılar, Sivasspor, Kayserispor ve Başakşehir ile evinde karşılaşacak. Trabzonspor ve Göztepe ile ise deplasmanda mücadele edecek. Cimbom, oynayacağı 5 maçta 10 puan toplaması durumunda 25'inci şampiyonluğunu kazanacak.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Eyüpspor maçı öncesinde Samsunspor ve Bodrum FK maçlarında kalesini gole kapatan Galatasaray, bu müsabakada 1 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar ligde çıktığı 31 müsabakada kalesinde toplam 30 gol gördü ve bu alanda da zirvede yer alıyor.

OSIMHEN DURDURULAMIYOR

Galatasaray kazanırken, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ön plana çıkıyor. Osimhen, Eyüpspor karşısında da boş geçmedi ve ligdeki 22'nci golünü kaydetti. 26 yaşındaki futbolcu gol krallığı yarışında da ilk sırada yerini sürdürdü. Nijeryalı futbolcu bu sezon toplamdaki gol sayısını da 31'e çıkardı ve en golcü sezonunu yakaladı.

SON MAÇLARIN GOLCÜSÜ LUCAS TORREIRA

Sarı-kırmızılıların Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, son maçlarda hücumdaki performansıyla dikkat çekti. Torreira, Eyüpspor ağlarını da havalandırdı ve üst üste 3'üncü maçta da gol sevinci yaşadı. 29 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşma öncesinde ligde Bodrum FK, kupada da Konyaspor'a gol atmıştı. Lucas Torreira bu sezon toplamda da 5 gole ulaştı.

MORATA'DAN 2 DAKİKADA 2 GOL

Galatasaray'ın İspanyol futbolcu Alvaro Morata da Eyüpspor karşısında oyuna sonradan dahil oldu ve farkın açılmasında önemli rol oynadı. Mücadelenin 67'nci dakikasında Gabriel Sara'nın yerine giren Morata, 87 ile 89'uncu dakikalarda fileleri havalandırdı ve ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

Galatasaray ligde gelecek hafta Sivasspor'u konuk edecek.