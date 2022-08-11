Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Onur Günaydı'nın sözleşmesini uzattı Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, smaçör Onur Günaydı'nın sözleşmesini 2 yıllığına uzattı. Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, smaçör Onur Günaydı'nın sözleşmesini 2 yıllığına uzattı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yıl A takım kadrosuna katılan 2002 doğumlu genç smaçör, kulübümüzle 2 yıllık yeni sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı. 2011-2018 yıllarında ES Voleybol altyapı takımlarında mücadele eden, profesyonel olarak Bal Spor ve Bigadiç Belediyespor'da forma giyen 2.03 metre boyundaki Onur, 2018-2019 sezonunda Galatasaray genç takımına transfer oldu. Sarı-kırmızılı voleybolcu, geçen sezon A takıma yükselmişti. Spor AA / Emrah Oktay Galatasaray voleybol Sigorta Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Onur Günaydı'nın sözleşmesini uzattı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.